Loopevent Damme-Brugge-Damme in nieuwe handen

Zondag 7 april is er de negende editie van Damme-Brugge-Damme. Paul en Jonas Meulebrouck zetten hun schouders onder het loopevenement.

“We willen er een maand voor Dwars door Brugge op het domein van De Blauwe Zaal iets moois van maken met een dj, er komen een aantal foodtrucks en Parijs-Roubaix komt op groot scherm.” De vzw Run4You gaf vorig jaar als organisator de fakkel door aan de vzw Runner’s High, een project van Bruggeling Alexander Diaz Rodriguez. Voor de editie van 2024 hebben Paul Meulebrouck en zijn zoon Jonas het loopevenement overgenomen.

“We gaan op zondag 7 april voor kwaliteit, met in de eerste plaats dat de afstanden perfect kloppen. Naast de bestaande 5 (start om 13 uur) en 10 kilometer (om 14 uur) is er opnieuw een halve marathon (om 14.30 uur). Telkens met aankomst aan paardenpension De Blauwe Zaal, tussen Damme en Brugge. We voorzien tevens in een kidsloop (start om 12.30 uur) op het nabijgelegen wijndomein Mérula”, legt Paul Meulebrouck uit. Hij heeft ondertussen met Golazo Sports ervaring bij het uitstippelen van een loopparcours. Jonas is het dan weer gewoon om evenementen te organiseren.

Leuke connectie

De wedstrijden starten in de nabijgelegen Polderstraat. Voor de deelnemers gaat het dan richting Damme, aan de overkant van de vaart terug om via de Karel Van Manderstraat en het Zuidervaartje naar De Blauwe Zaal te lopen. Voor de 10 km wordt dit toch wel snel parcours een keer gedaan. Voor de halve marathon twee keer.

“De prijsuitreiking van de loopwedstrijden voorzien we na de aankomst van die wielerklassieker Parijs-Roubaix. We hebben op het domein van De Blauwe Zaal zeer veel ruimte om te benutten en dat hebben we nodig, willen we blijven groeien in aantal deelnemers. In de opstartfase kwamen we in contact met Luc Beke en Thomas De Waele van De Blauwe Zaal en er was onmiddellijk een leuke connectie, samen willen we er een groot succes van maken.” (ACR)