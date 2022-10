Lo- Reningse Ponyclub Poloruiters pakt zilver en brons op nationaal LRV-tornooi

Enkele ponyruiters van de Poloruiters presteerden sterk op het nationaal kampioenschap in het Oost-Vlaamse Bassevelde. Zo pakte Elias Matthys zilver in de klasse C Midden. In de groepsdressuur veroverde de ploeg uit Lo-Reninge brons.

De voorbije zomer werden er per provincie verschillende wedstrijden georganiseerd. Tijdens die wedstrijden konden de ponyruiters punten verdienen in zowel de jumping als dressuur. Wie op het einde van de zomer de meeste punten verzamelt in jumping of dressuur, is geselecteerd voor het nationaal kampioenschap. Dat vond dit jaar op zondag 25 september plaats in het Oost-Vlaamse Bassevelde.

Elias Matthys kroonde zich in de ponywedstrijd tot provinciaal kampioen klassen C Midden en versierde zo een ticket voor het nationaal tornooi. In zijn reeks traden twaalf deelnemers uit gans Vlaanderen aan. Slechts drie van hen reden een eerste foutloze omloop (lees: geen balken afgesprongen en geen weigeringen aan de hindernissen, red.). Het trio mocht onder elkaar uitmaken wie de nationale titel zou pakken. In die barrage bleef Elias ook foutloos, maar helaas legde één jongen iets sneller de omloop af, waardoor Elias uiteindelijk zilver behaalde. “Toch ben ik superblij met mijn tweede plaats”, zegt Elias.

Gezamenlijk doel

Per ponyclub is er eveneens een groepsdressuur. Ook de Poloruiters van Lo-Reninge hebben een viertal. De bedoeling is dat vier ponyruiters een oefening rijden tussen kegels, zowel in stap, draf als galop. Dat moet zo synchroon mogelijk gebeuren. “Hoe beter ze de oefeningen uitvoeren, hoe meer punten”, zegt Emmely Derycke van de Poloruiters. “Ook het sociale aspect is hierbij dus belangrijk, want samen werken de ponyruiters naar een gezamenlijk doel!”

Op de 12 groepen uit heel Vlaanderen eindige Lo-Reninge op een mooie derde plaats. Normaal bestaat het viertal van Lo-Reninge uit Eleni Matthys, Bloem Vandenberghe, Axel Verkest en Adrian Matthys. Bloem moest wegens ziekte helaas afhaken voor het nationaal tornooi. Elias Matthys nam in laatste instantie haar plaats in. (KVCL)