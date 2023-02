Lisa Depraetere (Brugsche Rugby Club): “Onze kern eerst uitbreiden”

Lisa Depraetere is al een zestal jaar aan de Brugsche Rugby Club verbonden. Ze is er jeugdverantwoordelijke, geeft training aan de U14 en U16 en maakt deel uit van het damesteam in derde nationale. “Die jeugdteams trainen gezamenlijk om de kwaliteit van het spel te bevorderen.”

De dames van BRC begonnen dit seizoen met een kwalificatieronde. Zo stonden ze onder meer tegenover Waregem en Antwerpen. “Eigenlijk waren zij de betere ploegen in de reeks. Met als gevolg dat wij na de opdeling in de Brons League zijn terechtgekomen en dus niet in de Gold of Silver League. We staan bovenin en spelen eigenlijk een beetje onder ons niveau”, vindt Lisa Depraetere.

“De ambitie is nu om die titel in de bronzen competitie te nemen. En het ziet er goed uit. Volgend jaar is het dan opnieuw werken om hopelijk in die Gold League te komen. Gemakkelijk wordt het niet.”

Oproep

De interesse in het damesrugby is er en daarom wil de Brugsche Rugby Club dan ook hun kern uitbreiden. BRC doet een oproep naar speelsters.

“We moeten voor een wedstrijd met vijftien op het veld staan en geraken daar met moeite boven. We kunnen dus niet of amper wisselen. De focus ligt daarom nu eerst op het uitbreiden van onze kern. Liefst met jonge meisjes. Want de gemiddelde leeftijd bij ons ligt hoger dan bij andere teams. Eens de groep groot genoeg is, zullen we bekijken hoe we het kunnen aanpakken om beter te presteren”, benadrukt Lisa.

“Dat is een reden waarom we nu in de bronzen competitie uitkomen. De ploegopstelling wijzigt constant. En velen zijn daar nog maar weinig op getraind. We hebben ook niet zoveel wedstrijden als de heren. Zij spelen bijna wekelijks. Voor ons zijn er nu vier matchen na elkaar, maar dan is het weer een maand niets. Het wedstrijdritme wordt hierdoor ferm onderbroken.”

(ACR)