Liridon Fazliu kampt op 1 november in Izegem voor Belgische titel

Op de Allerheiligenmeeting, op 1 november, in sporthal De Krekel in Izegem is de hoofdkamp een duel tussen lichtgewichten (-62,5 kg) Liridon Fazliu (Flandria BC) uit Oostende en Kortrijkzaan Leonardo Strynckx (BT Houtland). Inzet: de Belgische titel. “Ik verwacht een fysieke uitputtingsslag”, zegt Fazliu.

Op de Allerheiligenmeeting geeft manager Filiep Tampere zijn eliteboksers de kans om zich voor eigen publiek te bewijzen. De beide profboksers die de affiche van de hoofdkamp kleuren, zijn regerend Vlaams kampioen in hun eigen gewichtsklasse. De 24-jarige Strynckx won tot nu toe zijn vijf profkampen. Kersvers vader Liridon Fazliu (31) verloor in april tegen toptalent Voda voor het eerst een profkamp. Vorige maand pakte hij in Middelkerke nog vlotjes zijn zevende profzege.

Na bijna drie maanden hard labeur aan de zijde van manager-trainer Eddy Vandenhouweele lijkt Fazliu klaar om zijn ultieme doel, de Belgische titel, binnen te rijven.

“Ik heb me tot in de puntjes voorbereid”, zegt hij. “Ergens begin september kregen we de officiële bevestiging en zijn we er ingevlogen. Iedere dag stonden er minimum twee trainingssessies op het programma.”

“Daarnaast sparde ik enkele keren per week met ex-prof Mogmad Yusupov. Hij bokst net als Strynckx met zijn rechtervoet voor. Zelf sta ik, zoals de meeste boksers, met mijn linkervoet vooruit. Vergelijk het met een tennisser die linkshandig speelt. Het vergt toch een beetje aanpassing om dat type te bekampen.”

“Voorts is Strynckx een technisch sterke bokser. Hij is een stuk jonger dan ik en enkele centimeters kleiner. Op fysiek vlak zijn we elkaars tegenpool. Ik ben iets zwaarder en beschik over een hardere slag.”

“Ik verwacht een fysieke uitputtingsslag, waarbij ik altijd vooruit zal boksen. Iedereen weet dat het niet evident is om in het hol van de leeuw op punten te gaan winnen. Als ik er niet in slaag om hem voor het einde van de tiende ronde knock-out te slaan, zal ik een grote marge nodig hebben om alsnog te winnen.”

“Na die kamp gaat de riem er even af. Tijd voor ‘quality time’ met mijn gezin. Ik kan mijn vrouw Debby niet genoeg bedanken voor de opofferingen die ze al maanden voor me doet. Zonder haar stond ik hier niet.” (JLO)