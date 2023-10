Linde Boeraeve kreeg turntraining van Nina Derwael: “De training met Nina was een onvergetelijke ervaring”

Twintig jonge gymnasten, onder wie vijf West-Vlaamse, kregen een wel heel speciale training in de Gentse Topsporthal. Niemand minder dan regerend olympisch kampioene Nina Derwael leerde de 10- tot 14-jarigen de kneepjes van het turnvak. Zo wil Derwael een nieuwe generatie gymnasten warm maken om op hoog niveau te gaan turnen.

Linde Boeraeve (12) uit Proven was een van de uitverkoren gymnasten. Ze is de dochter van Peter Boeraeve en Liesbeth Huyghe en de zus van Lieke (14) en Cas (8). Linde loopt school in de Keiwijzer in Poperinge en in haar vrije tijd turnt ze bij Turnkring Vlamertinge. “Mijn eerste stapjes in de turnzaal gebeurden op zesjarige leeftijd in Vlamertinge. Dat was vooral op een speelse manier”, vertelt Linde.

“Ik turnde nadien in Poperinge samen met mijn zus. Door de coronacrisis zijn we weer in Vlamertinge gaan turnen. Ik deed ook nog ballet en jazzballet. Pas in het vijfde leerjaar ben ik beginnen trainen op competitieniveau en stopte ik met ballet. Hierdoor kan ik nu meedoen aan wedstrijden, wat ik superleuk vind. Ik begin nu aan mijn derde jaar competitieturnen op D-niveau, ik train vier uur per week.

Ziek

Zus Lieke turnt bij de teenagers en mijn broer heeft nog bij de G-werking geturnd.” Zaterdag zag Linde een droom in vervulling gaan, ze kreeg training van olympisch kampioene Nina Derwael in de Gentse Topsporthal.

“Mijn favoriete onderdeel is de grond, want je kan daar veel salto’s maken”

“De aanloop naar de training verliep niet zo goed, want ik lag de hele week met koorts in bed en ook zaterdag voelde ik me nog geen 100 procent. Tijdens de training moest ik ook even gaan liggen”, aldus Linde. “Uiteindelijk was het toch een onvergetelijke ervaring. Mijn mama ging mee naar Gent. Het was mijn eerste keer in de Topsporthal van Gent. Ik ben er wel al veel gepasseerd, want er woont een deel van onze familie vlakbij.”

Grond

Eerst gaf Nina de opwarming en dan werden ze in vier groepjes ingedeeld. “Ook topgymnaste Maellyse Brassart hielp bij het onderdeel tumbling. Nina stond bij de trampoline met blokkenbak. Na de training nam Nina ruim de tijd om met iedereen op de foto te gaan en een handtekening te geven. Ze was heel lief en ze is iemand om naar op te kijken.”

“Net als Nina ben ik voor mijn leeftijd al vrij groot om te turnen. Mijn favoriete onderdeel is de grond, want je kan daar veel salto’s maken. De brug vind ik ook wel uitdagend. Ik hoop dat ik nog lang kan blijven turnen, veel plezier kan maken en gespaard blijf van blessures. Ik wil ook blijven bijleren en trainen op nieuwe oefeningen.”