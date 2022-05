Liga 2-ploeg HBC Izegem kampioen: “Mooie afsluiter voor mijn laatste seizoen bij Izegem”

De Heren Liga 2-ploeg van HBC Izegem speelde op zaterdag 14 mei de laatste wedstrijd van het seizoen en werd kampioen in en tegen Overpelt. Het werd 23-29. Volgend jaar treedt de ploeg aan in Liga 1, zonder topschutter Sam Naessens.

“Vanaf de helft van het seizoen werd steeds duidelijker dat we bovenaan het klassement konden meedraaien. De ambitie voor het seizoen was top 4, maar deze werd natuurlijk bijgesteld. Hoe langer we bovenaan stonden, hoe meer we durfden dromen van die titel”, vertelt linkerhoek Sam Naessens (28) uit Izegem die topschutter werd van HBCI.

“We hadden nog een lastig vierluik op het einde van het seizoen, maar na de winst tegen Evergem op de voorlaatste speeldag waardoor we terug op de eerste plaats kwamen, konden we echt aan die titel denken.”

“Onze ploeg is vooral een combinatie van jeugd en enkele anciens die al heel wat ervaring opdeden in de eerste ploeg van Izegem. Onze doelman Willem Ostyn en rechteropbouwer Karel Vangroenweghe waren lang basis bij onze eerste ploeg.”

“Dit aangevuld met wat jeugd die nog pendelt tussen de eerste ploeg en onze ploeg in de Liga-reeksen, zorgt voor een sterke combinatie. En het stokpaardje van onze trainers is dat altijd alles vanuit verdediging vertrekt en gelukkig konden we dit seizoen zeker rekenen op onze sterke verdediging.”

Warme familieclub

“Dit is natuurlijk een mooie afsluiter voor mijn laatste seizoen bij Izegem. Om het te mogen afsluiten met een titel, daar had ik niet kunnen van dromen. Het is wel met pijn in het hart dat het mijn laatste seizoen is, aangezien ik jarenlang heb kunnen genieten van de sfeer in deze warme familieclub. En het is natuurlijk ook extra jammer aangezien we volgend seizoen nog een niveautje hoger mogen aantreden.”

“Er is zeker ook nog aanstormend talent. Achiel Denys, die vorig jaar is overgekomen van de J18, heeft al enkele keren een sterke indruk nagelaten in de matchen die hij mocht meespelen. Ook de lichting die volgend seizoen J18 is, blijkt toch wel enkele sterke spelers te gaan opleveren. Dus hopelijk kunnen we in Liga 1 blijven om hen mooie speelkansen te geven op een sterk niveau.”

(RV)