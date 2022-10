Lieven Breemeersch kijkt uit naar WK Ironman op Hawaï: “Minder sporten? Ik ken mezelf”

Zaterdag vindt in Kona de Ironman van Hawaï plaats. Heel wat landgenoten konden zich de voorbije jaren kwalificeren voor de mythische triatlon, onder hen ook Lieven Breemeersch (38).

Lieven Breemeersch woont in Kortrijk met zijn vriendin, huisarts Greet Declercq, en hun kindjes Hanna (7) en Kasper (5). “Ze zitten in het tweede leerjaar en derde kleuter. Na elke training vraagt mijn zoon: heb je gewonnen? Voor Kasper draait het vooral om winnen en hij loopt ook al eens graag met een beker of medaille van zijn papa rond. De laatste tijd gebeurt het zelfs vaak dat mijn vriendin met de kindjes mee fietst als ik aan het lopen ben. Om mij te kunnen bevoorraden met energiedrank. (grijnst) Maar het gebeurt wel heel vaak dat er niets meer overschiet wanneer ik ervan wil drinken.”

Opofferingen

Breemeersch heeft een verleden als voetballer en rolde op zijn 28ste in de triatlonsport. “Een bevriende triatleet vroeg of ik ook eens aan een recreatieve kwarttriatlon wilde deelnemen. Ik vond het meteen leuk en behaalde een vrij goed resultaat.” Dromen van Hawaï deed Breemeersch toen nog niet. “En eigenlijk heb ik nooit die ambitie gehad. Ik bereidde me altijd goed voor op een triatlon, dat wel. Ik nam eerst een paar keer deel in Almere, maar pas vorig jaar stond ik in Kopenhagen aan de start van mijn eerste volledige triatlon uit het Ironman-circuit. Ik had niet echt het doel om me voor Hawaï te kwalificeren, maar wist wel dat er voor iemand van mijn niveau een mogelijkheid was. Eigenlijk was het de bedoeling dat Kopenhagen mijn laatste volledige triatlon zou worden, want de vele trainingen wegen op het gezin. Maar na mijn kwalificatie hebben mijn vriendin en ik afgesproken dat ik nog één jaar alles op alles zou zetten. Nu zeg ik: na Hawaï ga ik wat minderen. Maar ik ken mezelf. Je moet in je artikel nu zeker niet schrijven dat ik ga stoppen. (lacht) Ik zal altijd een bezige bij blijven. Het is een passie. Zolang ik voel dat ik sterker word, lukt het om al die opofferingen te brengen. Maar de dag dat dit niet meer het geval is, weet ik niet wat ik zal doen. Met twee kindjes en een partner die veel werkt, is het niet evident. Ik heb geluk dat mijn vriendin me heel goed begrijpt en me zoveel mogelijk probeert te ondersteunen. Ze beseft dat dit heel belangrijk voor mij is. Daar apprecieer ik haar enorm voor.”

Ik heb geluk dat mijn vriendin me heel goed begrijpt

Trainer Van Lierde

Breemeersch werd in de aanloop naar Hawaï begeleid door ex-winnaar Frederik Van Lierde. “Ik heb vertrouwen in een trainer en met Frederik zit ik goed. Ik krijg elke week een schema dat hij aanpast als dat nodig is, afhankelijk van de input die hij van mij krijgt. Als ik bijvoorbeeld een sportdag op school heb of begin september plots weer acht uur moet rechtstaan, stuurt hij bij. Tijdens mijn zwaarste trainingsweken was ik de voorbije maanden 20 tot 25 uur aan het sporten. Frederik doet dat uitstekend. Als coach moet hij me vooral temperen, want ik ben iemand die altijd de bovenkant van de opgegeven trainingszones zal opzoek. Het heeft gerendeerd, want dit is het eerste jaar dat ik geen enkele blessure heb gehad. Ik hoop op een eindtijd onder tien uur, maar de omstandigheden op Hawaï zullen zwaar zijn. Het is dan ook moeilijk om voorspellingen te doen.”