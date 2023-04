Lieselotte Feys toont sportieve ambities: “Ik hou van uitdagingen en heb een groot uithoudingsvermogen”

Lieselotte Feys uit Slijpe werd in 2017 kampioen van België Reddend Zwemmen bij de juniores. Ze werd ook kampioen Open Water en nam deel aan het EK in Spanje. Mede door haar studies moest Lieselotte het zwemmen afbouwen. Nu heeft ze vast werk en kan ze tijd vrijmaken om te sporten. Sinds vorig jaar koos ze voor de triatlon.

In de Veloopzwem van De Haan stond ze onlangs voor het eerst aan de start. Ze finishte als zesde dame, op plaats 88 in totaal. Als ervaren atlete zwom ze de tweede zwemtijd. “In de fietsproef probeerde ik mee te rijden met de leiders. Dat ging veel te snel voor mij. Ik moest lossen bij het koppeloton, kon niet standhouden bij de achtervolgers en heb het grootste gedeelte van de wedstrijd verder alleen afgewerkt. Door drukke werkomstandigheden en het vele slechte weer heb ik tot nu toe niet veel kunnen trainen. Ik ben bijna 25 en werk als industrieel ingenieur bij Metagenics. Zwemmen is altijd mijn grote liefde geweest. Ik was aangesloten bij Coast. Sinds een jaar heb ik gekozen voor de gevarieerde training en heb ik mijn hart verloren aan triatlon. Ik hou van uitdagingen en heb een groot uithoudingsvermogen. Alles moet nog veel beter. Ik mis nog veel ervaring en techniek. Ik hoop in 2023 nog eens aan de start te komen van een triatlon.” (FRO)