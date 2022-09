Liesbeth telt af naar Ironman Hawaii: “Het summum”

Triatlete Liesbeth Verbiest (34) staat op 6 oktober voor het eerst aan de start van de Ironman van Hawaii. Die triatlon wordt gezien als het wereldkampioenschap op die afstand. “Het is een droom die werkelijkheid wordt”, zegt Liesbeth die nog maar vier jaar aan triatlon doet.

Liesbeth is afkomstig uit Gent, maar woont al zes jaar bij haar partner Jurgen en zijn twee zonen in Wielsbeke. Nadat ze haar diploma handelswetenschappen had behaald, begon ze met atletiek. “Maar dat werd moeilijker en ik schakelde dankzij een vriendin over op wielrennen. Uiteindelijk was het voor mij een logische keuze om in 2018 voor triatlon te kiezen. Die duursport doe ik het liefst, zeker de Ironman-afstand”, legt ze uit.

Een Ironman bestaat uit 3,9 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en een marathon lopen. Ze kwalificeerde zich voor de Ironman van Hawaii door op de Ironman van Vichy het podium te halen. “Voor elke triatleet is de Ironman van Hawaii het summum. Het is ook de bekendste triatlon. Iedereen vraagt me ook of ik al deelgenomen heb op Hawaii. Eindelijk zal ik daar ja kunnen op antwoorden”, lacht ze.

De omstandigheden op Hawaii, dat in de Stille Oceaan ligt, zijn wel heel uitzonderlijk. De mix van tropische temperaturen, een hoge luchtvochtigheid en hevige rukwinden maakt van de triatlon de zwaarste ter wereld. “Het is heel moeilijk voor mij om in te schatten waar ik zal eindigen. Er een tijd op kleven, is al helemaal onmogelijk door die omstandigheden. Maar als ik in goeie doen ben, kan ik wel mee met de Belgische top”, schat ze in.

Zaterdag BK

Voor ze naar Hawaii afreist, neemt ze zaterdag eerst nog deel aan het Belgisch kampioenschap in Lac de l’Eau d’Heure. Die triatlon is half zo lang als die op Hawaii. “Op een goede dag moet het podium haalbaar zijn. Hopelijk kan ik dan met een goed gevoel naar Hawaii reizen.” Of ze ooit nog prof wil worden? “Halftijds zou al heel leuk zijn”, blikt ze tot slot vooruit.

Liesbeth krijgt steun van het grafische bedrijf C-Design uit Ooigem. Wie wil, kan Liesbeth steunen door deel te nemen aan een pronostiek. De helft van de opbrengst gaat naar het Huis van het Kind uit Wielsbeke. Meer info: www.cdesign.be/nl/hawaii.

(NVR)