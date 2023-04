Liesbet (37) leidt vanaf september ballerina’s op in Abdijschool van Zevenkerken: “Het kriebelde om terug te keren naar mijn roots”

Al sinds 2004 runt Liesbet Minne (37) een eigen ballet- en gymnastiekschool in Oudenaarde, maar in september opent ze een nieuwe afdeling in de Abdijschool van Zevenkerken, op de grens van Brugge en Loppem. “Het kriebelde om terug te keren naar mijn roots”, lacht de gedreven onderneemster, die in Brugge opgroeide. “Het splinternieuwe sportcomplex in de school vormt de ideale locatie voor ons project.”

Liesbet Minne is een geboren en getogen Bruggelinge maar verhuisde destijds met haar ouders naar de Vlaamse Ardennen. Ze woont tegenwoordig in Oosterzele en richtte in 2004 Studio Minne op in Oudenaarde. Intussen organiseert Studio Minne op diverse locaties in Vlaanderen naschoolse lessen beeldende kunst, muziek, turnen en ballet. En vanaf september komt er nog een vestiging bij in de Abdijschool van Zevenkerken. Geen toevallige locatie want Liesbet geeft er al een achttal jaar balletles aan de meisjes van het internaat.

“Toen ik meisjes zag afhaken bij Studio Minne omdat ze op internaat moesten in Loppem kon ik de school overtuigen om zelf met ballet- en turnlessen te starten”, steekt Liesbet van wal. “We begonnen in het meisjesinternaat, gevestigd in het klooster. Maar tegenwoordig kunnen we terecht in het splinternieuwe sportcomplex van de Abdijschool. Die beschikt over een hypermoderne sportzaal en gigantische balletzaal met spiegels en een professionele vloer. De school zocht ook bezetting voor tijdens het weekend en zo rijpte het idee om er een nieuwe afdeling van Studio Minne op te richten.”

Liesbet kijkt er naar uit om meer tijd door te brengen in Brugge en Loppem. “Het kriebelde echt om terug te keren naar mijn roots,” lacht ze. “Heel mijn familie woont in deze regio. Mijn opa woont zelfs letterlijk om de hoek. Dankzij de goede verstandhouding die er al was tussen Studio Minne en de Abdijschool gaan we hier in september van start met een nieuwe ballet- en gymnastiekafdeling. Die zal zich uiteraard ook richten tot meisjes én jongens die elders naar school gaan. Onze 35 professionele begeleiders staan klaar om alles in goede banen te leiden.”

De passie voor dans en kunst zat er bij Liesbet van kindsbeen af in. “Ik liep school aan het Lemmensinstituut, met klemtoon op woordkunst en drama”, zegt ze. “Daarna trok ik naar de toneelacademie in Maastricht. Ik heb dit altijd gecombineerd met mijn dansopleiding en daarna volgde ik ook nog de lerarenopleiding aan de Arteveldehogeschool, waar ik tegenwoordig lector ben. Ik stond twaalf jaar in het onderwijs en heb een groot hart voor kunst, sport en kinderen. En dat komt uiteraard allemaal uitstekend van pas in onze ballet- en gymnastiekschool.”