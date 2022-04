Lieke Van Parys en Lars Van Belle zijn badmintontop: “Lieke gaat voor elk punt en Lars speelt erg slim”

In het badminton nemen Lieke Van Parys (14) en Lars Van Belle (8) in het paasweekend in Antwerpen deel aan het Yonex Belgian Junior Master Circuit, in het niveau goud waar de betere nationale en internationale jeugdspelers elkaar ontmoeten.

Lieke Van Parys uit Sint-Pieters combineert badminton en school aan de topsportschool in Antwerpen, wat impliceert dat ze elke dag vier uren traint. Dit uit zich dan ook in haar spelniveau, zodat ze zowel in binnen- als buitenland aan hoog geplaatste tornooien meedoet.

“Zo heeft ze eens een andere tegenstander dan de tien, twintig spelers die ze tegenkomt bij de U15 en U17”, vertelt Rik Van Belle, coach binnen de Koninklijke Brugse Badminton Club waar zowel Lieke als Lars lid van zijn.

Binnen het Yonex Belgian Junior Circuit heb je naargelang het niveau brons, zilver of goud. Goud is voor spelers binnen de absolute top, of de eerste vier of zes binnen hun leeftijd. Zij worden zowel in ons land als in het buitenland door de federatie uitgenodigd. Er is overigens maar één gouden tornooi per land en dat vindt dus komend weekend in Edegem plaats.

Nationaal jeugdkampioen

Lieke Van Parys werd tot nu toe in iedere leeftijdscategorie nationaal jeugdkampioen. Ze staat in ons land met ruime voorsprong op de eerste plaats bij de U15. Bij de U17 is ze vijfde.

Lars Van Belle uit Sint-Andries behaalde vorig jaar een eerste keer een Belgische titel, in het dubbelspel met zijn clubgenoot Toor Vanderplancke. Lars staat in de ranking van Badminton Vlaanderen als eerste in het dubbelspel en op een derde plek in het enkelspel bij de U11.

“Lieke heeft enorm veel inzet, ze gaat voor elk punt en maakt het ook af. Lars is nog maar acht jaar. Zijn voordeel is echter dat hij heel veel kracht heeft”, weet de trainer. “Aan zijn loopwerk is er nog wat werk, maar hij speelt slim. Hij beheerst zowel de drop als de crossdrop en vanaf het moment dat de shuttle hoog komt, gaat hij smashen.”

Lars speelt komend weekend in dubbel in Antwerpen met Wout Cabus (BC Pluimplukkers). In mix badmintont hij wellicht, net als Lieke, met een buitenlandse partner. In dubbel komt Lieke met de Limburgse Fae Boonen (Hebad) aan het net.

