Lewis Dedrie uit Houthulst is Belgisch kampioen motorcross VJMO: “Het springen vind ik het leukste aan motorcross”

Lewis Dedrie (11) uit de Vrijbosstraat in Sint-Kristoffel is Belgisch kampioen motorcross VJMO bij de nieuwelingen 65 cc. Hij is lid van The MX Daltons.

Lewis is de zoon van Benny Dedrie en Ilse Simoens, en de grote broer van June. Hij gaat naar school in Sint-Kristoffel, maar is vooral een motorcrossliefhebber.

“Papa won 18 jaar geleden ook het Belgisch kampioenschap en heeft nog zijn motor van destijds. Zelf ben ik gestart toen ik vier jaar was”, vertelt Lewis. “Na corona ben ik gestart in competitie. In het begin van het seizoen ging het wat traag, maar daarna ging het almaar beter en naar het einde toe had ik enkele punten voorsprong.”

Op school is Lewis de enige die aan motorcross doet. “Mijn vrienden vinden dat wel cool en sommigen zijn ook al eens komen kijken. Ik voetbal ook nog tweemaal in de week. Op woensdagnamiddag ga ik trainen met papa. Soms maakt papa zich een beetje boos omdat ik niet altijd de eerste ronde van het parcours ga verkennen en er meteen wil invliegen. Die eerste ronde moet je normaal op het gemak doen om zo het parcours te leren kennen”, lacht Lewis.

Hechte vriendengroep

“De naam van ons team is MX Daltons. Momenteel telt ons team drie rijders. Volgend seizoen komt er nog iemand bij. We zijn een hechte vriendengroep en de sfeer binnen het team is opperbest. Een vriend van het team had zijn elleboog gebroken. Toch kwam hij iedere keer naar de cross kijken. Hij had trouwens meer zenuwen dan ik, want moest constant naar het toilet lopen (lacht). We komen goed overeen en steunen elkaar, we leren ook veel van elkaar.”

Lewis heeft intussen al heel wat bekers en medailles verzameld. “Ik ben al tweemaal West-Vlaams kampioen geworden, in 2021 en in 2023. Twee jaar geleden werd ik bij de B’s derde op het Belgisch kampioenschap en in totaal behaalde ik al 14 podiumplaatsen. Dit jaar won ik in de laatste acht reeksen zes wedstrijden op rij. Ik kon er nog eentje meer gewonnen hebben, maar ging over kop.”

Alles aan crossen vindt Lewis leuk. “Het allerleukste vind ik toch het springen. Terwijl papa zorgt dat technisch alles in orde is en mij de kneepjes van het vak aanleert op de trainingen zorgt mama er altijd voor dat er degelijk eten op tafel komt, dat mijn kleren gewassen zijn en dergelijke meer. Voor de cross maakt mama altijd eieren met spek klaar.”

Trainingsmogelijkheden

Volgens Lewis zijn er in de regio weinig mogelijkheden om te trainen. “Wij gaan in Duinkerke trainen als voorbereiding om in het zand te rijden. Op woensdag gaan we naar Komen om daar te trainen op het parcours. Dan rij ik samen met crossers die sneller rijden dan ik en dat is ideaal voor mij.”

Lewis is niet echt opgegroeid met motoren, want papa Benny was al gestopt met motorcrossen toen hij geboren werd. “Toen hij klein was, wou hij een loopbrommertje in plaats van een loopfietsje. Fysiek en mentaal is motorcross wel een lastige sport. Ik sleutel aan zijn motor en ben blij dat hij een goede techniek heeft en niet roekeloos is”, aldus Benny. “Als het is om te gaan crossen, is hij ‘s morgens veel vroeger wakker dan om naar school te gaan”, lacht mama Ilse. “Heel het gezin en ook de familie steunt hem. Zusje June is misschien wel de grootste supporter.”

Volgend jaar rijdt Lewis met een 85cc. Zijn eerste motor zullen zijn ouders bewaren als aandenken voor later als hij zelf kinderen heeft. “Toen ik het BK won, werd ik helemaal nat gespoten met champagne en met linten en confetti bestrooid”, besluit Benny.

De resultaten van Lewis volgen kan via de Facebookpagina van The MX Daltons.

(AC)