Leuk, gezellig, sportief en super geslaagd BK jeugd in Tielt

Het eerste deel van het tweeluik in 2023 voor Judoclub Tielt in De Ponte werd een voltreffer. Er werd het Belgisch Kampioenschap jeugd georganiseerd. Zo’n 400 jonge judoka’s streden gedurende het weekend om de Belgische titel. De deelnemers stonden op het podium van de Vlaamse en Waals-Brabantse vleugel van de nationale federatie bij de U12, U18 en U21 in de verschillende gewichtsklassen. Het tweede deel vindt plaats op 4 en 5 november met het BK seniors.

“Wij hebben van de federaties heel wat felicitaties gekregen”, weet een fiere voorzitter Peter Devriese van Judoclub Tielt. “Ook de clubs deden dat. De organisatie is een echt huzarenstukje maar we waren niet aan ons proefstuk, we hadden ervaring uit het verleden. Reeds achtmaal organiseerden we het Vlaams kampioenschap maar nu is het de eerste maal een Belgisch kampioenschap”, vertelt Peter.

“Met mijn team van acht mensen hebben we de organisatie op poten gezet. Daarvoor kregen we hulp van een 30-tal vrijwilligers en leden van de club. Het klaarmaken van de sporthal begon op vrijdagmorgen en alles was klaar om 18.00 uur. We hebben gedurende de twee dagen de federaties, sporters en clubs echt verwend. Ook het zeer talrijk publiek werd zeer hartelijk ontvangen. Wij konden na afloop enkel alles opnieuw afbreken en vooral zeer tevreden terugblikken.”

Kampen

Op zaterdag waren bij de heren U15 en U21 aan de beurt, ook de dames U15. “Wij hadden twee deelnemers uit onze club”, gaf de Tieltse hoofdcoach Marnik Dobbelaere mee. “Die hebben echter geen podium gehaald en die waren toch wat ontgoocheld, begrijpelijk. Op naar volgend jaar en dan hebben ze een nieuwe kans. Het gros der gouden medailles werden behaald door atleten uit de Waals-Brabantse federatie. Zeven judoka’s uit onze provincie stonden op het podium en daarvan werden Ray Marnicx en Yusbek Kagermanov uit Koksijde bij de U21 kampioen bij de -66 en -73 kg. Als club kwam Ardooie op het voorplan.”

Robert Vandewalle was een aandachtig toeschouwer op dag twee toen de U18 dames en heren en de U21 dames de tatami op mochten. Daan Coene van de club uit Bavikhove bij de U18 -66 kg, Lara Deschepper van VC Ardooie (U18 -57 kg) en Luna Verfaillie bij de U21 -57 kg werden Belgisch kampioen.

De 19-jarige Luna uit Oostduinkerke was dolgelukkig. “Het was tegen een meisje waartegen ik reeds gewonnen, maar ook verloren had. Er was dus heel wat stress, het was erop of eronder voor de titel. Ik werd redelijk vlot Vlaams kampioen en dat gaf mij een goed vertrouwen, maar ook niet alle vertrouwen. Je moet realistisch blijven en de tegenstanders niet onderschatten. Ik ben superblij kampioen te zijn… Nu vlug vieren met de club, familie en supporters.”

