Leonardo Strynckx mikt op acht op een rij

Wevelgemnaar Leonardo Strynckx (24, Tampere) staat op 1 november in de Izegemse sporthal De Krekel voor zijn achtste profkamp tegenover de Fransman Thibault Sergent (39). “Ongetwijfeld een speciale kamp en een heel sterke tegenstander”, zegt Leonardo.

Leonardo Strynckx werd in zijn zesde elitekamp, op het Allerheiligen Boksgala van 2022 in de Izegemse sporthal, Belgisch kampioen lichtgewicht tegen de op dat moment nog ongeslagen Liridon Vazliu uit Oostende. En vorige zaterdag won hij in Middelkerke zijn zevende profkamp, tegen de Bosniër Luka Veljovic.

“Veljovic had nog maar twee van zijn negen kampen gewonnen, maar hij was een harde tegenstander”, zegt Leonardo. “Het was geen gemakkelijke kamp, tegen een ervaren bokser die zes van zijn negen kampen in 2023 afwerkte. Ik vermoed dat hij tussendoor ook nog liefhebberswedstrijden bokste. Gelukkig ben ik altijd op mijn hoede in de ring, of het nu een sterke of een minder sterke tegenstander is.”

Leonardo’s tweelingbroer Manolito verloor in Middelkerke ook zijn tweede profkamp, tegen de Kroaat Filip Peturovic, met technisch knock-out in de derde ronde. “Hij zal moeten knokken om dat mentaal te boven te komen.”

Verkeerd

Op 1 november krijgt Leonardo in Izegem de ervaren Fransman Thibault Sergent (39) als tegenstander. “Hij heeft toch al tien kampen gebokst, waarvan hij er zes won. Thibault is iemand die vooruit bokst en net als ik ‘verkeerd staat’. Voor mij is het de eerste keer dat ik zo’n tegenstander in de ring ontmoet, maar ik heb wel al gespard met boksers die verkeerd staan. Mijn coach Filiep Tampere zegt dat het een tegenstander is van wie ik in de ring veel kan bijleren.”

Leonardo werkt nog altijd bij de NMBS. “In verschillende ploegen, al probeer ik zoveel mogelijk de nachtploeg te doen omdat ik dan gedurende de dag op hetzelfde moment hetzelfde trainingsritme kan aanhouden. Als ik win in Izegem, hoop ik daar met kerstdag voor het Benelux-kampioenschap te boksen. Maar daar zal mijn coach wel voor kijken.”

Tickets

Er zijn verschillende formules. Vip-dinner 185 euro, vip-café (drank + buffet + balkon) in voorverkoop 85, tribune binnenzijde in vvk 50 en aan de deur 55, tribune buitenzijde in vvk 40 en add 45, ring in vvk 40 en add 45, staanplaats in vvk 20 en add 25. Voorverkoopadressen: Café Yin Yang, Gits; Harley-Davidson West-Flanders, Roeselare; Lagaar, Izegem; Vicini, Markt 8, Torhout.

Meer info krijg je van Stefaan Lamsens (kaarten, 0476 22 89 60) en Rudi Compernol (organisatie, 0475 58 83 25). (IB)