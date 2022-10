Leonardo Strynckx bokst voor Belgische titel: “Ik ben vrij zeker dat ik Liridon Fazliu de baas kan”

Wevelgemnaar Leonardo Strynckx is honderd procent overtuigd dat hij op het Allerheiligen-boksgala in de Izegemse sporthal De Krekel het Belgisch Kampioenschap lichtgewicht zal winnen tegen Oostendenaar Liridon Fazliu. “Ik ben er zo goed als zeker van dat hij nooit de volle tien ronden zal halen”, zegt hij.

Een straffe uitspraak? “Misschien wel, maar ik trainde heel hard voor dit BK in Izegem en ben zowel mentaal als fysiek optimaal voorbereid”, aldus Leonardo, die pas 27 jaar is en zijn 5 profkampen won, waarvan 2 met KO. “Drie keer per week train ik bij mijn coach Filiep Tampere in Lichtervelde, twee keer doe ik kracht- en conditietraining in fitnes NLS in Wevelgem en twee keer in de week ga ik ook nog lopen. In de weekends help ik mijn pa boksringen plaatsen over heel het land en ‘s nachts werk ik als technisch coördinator voor de NMBS. En als mijn vriendin Romy aan recreatief boksen doet, geef ik er nog training. Ik heb best een druk programma!”

Sparren met Voda

Liridon Fazliu uit Oostende is nochtans een niet te onderschatten tegenstander. Hij bokste 8 profkampen, won 7 keer en verloor 1 kamp tegen Stefan Voda. “Die Stefan is ondertussen al Benelux-kampioen en was de voorbije weken enkele keren mijn sparringpartner. Ik weet wat Stefan kan in de ring en kan daardoor ook heel goed de sterkte van Liridon inschatten. Ik moet hem de baas kunnen. Al weet ik ook wel dat het in een boksmatch niet altijd de sterkste en de beste is die wint.”

Andere profkampen

Amy Naert (Tampere) bokst voor het Belgisch kampioenschap tegen Ivanka Ivanova. Bruggeling Timur Nikarhoev (29) tegen Sebki Sadok (Frankrijk), Denis Rosescu (Filiep Tampere) tegen Mohamed Cherif Benchadi (Frankrijk), Robin Barbiaux (Filiep Tampere) tegen Samir Ghodbane (Frankrijk) én Sohaib El Sialiti (Brussel) tegen Gergo Vari (Hongarije).

Het boksgala in de sporthal in de Heilig Hartstraat 15 in Izegem begint om 17 uur. Tickets in voorverkoop zijn verkrijgbaar in café Yin Yang, Stationsstraat 105, Gits en Kaffee Lagaar, Korenmarkt 1 in Izegem. Info: 0476 522 89 60. (Ivan Balliu)