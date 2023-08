Léon Binard is Belgisch Young Rider Eventing kampioen

Léon Binard uit Sint-Kruis heeft zich onlangs met zijn paard Laris in eventing tot Belgisch kampioen gekroond bij de Young Riders. “De verwachtingen lagen zeer hoog, omdat mijn paard veel kwaliteiten heeft. Dat ik won, was toch wel een verrassing.”

Een eventingwedstrijd, in het verleden ook wel military genoemd, verloopt meestal over drie dagen waarin drie proeven worden afgelegd, de triatlon van de paarden: dressuur, cross-country met natuurlijke hindernissen en een jumping. Het BK had plaats tijdens de Nationale eventingwedstrijd L’Equino in Waregem en Nokere. “Cross-country blijft mijn sterkste onderdeel”, vertelt 21-jarige Brugse ruiter. “Het was overigens voor het eerst dat ik met Laris aan een kampioenschap deelnam.”

Risico

Léon Binard won al meermaals het BK Junioren met zijn paard Enzo Van ’t Vennehof, die nu geniet van zijn welverdiende pensioen. Laris is nu de opvolger. Een hengst van 2013 die drie jaar geleden door Léons ouders werd gekocht. “Een risico was misschien dat we niet wisten hoe ver dit paard competitief zou reiken. Stap voor stap, met wat geduld, veel werk en doorzettingsvermogen staan we er nu opnieuw.” Maar het blijft een lange weg? “Ik heb nu drie paarden ter beschikking om het hoogst haalbare niveau te halen. Dus er zijn nog dromen om waar te maken.” De Bruggeling kreeg op jonge leeftijd interesse voor paarden en reed op zijn vijfde een eerste keer op een pony. De laatste jaren deed hij wat extra kennis op in het buitenland. Onlangs startte hij ook in een andere discipline, show-jumping. “Ondertussen heb ik kunnen bevestigen dat de paardensport mij goed ligt. Het geeft een speciale kick. Het is een moment waar mijn paard en ik één zijn.”

Topsportstatuut

Léon beschikt over een topsportstatuut en hij is lid van de Belgische ploeg en het VLP-talententeam van Paardensport Vlaanderen. “Mijn winst op het BK zet nu de deuren open voor een nieuwe deelname aan het EK, van 13 tot en met 16 september nabij Rome. Daarna staat nog de Nations Cup op de planning”, besluit hij. (ACR)