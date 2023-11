Lendelede wordt judodorp

Op het BK judo van 4 en 5 november in Tielt schreven de Lendeleedse judoka’s Robbe Demets (21) en Jarno Dewulf (22) geschiedenis. Ze werden er allebei Belgisch kampioen in hun respectieve gewichtsklasse -66 en -100 kilogram. Lendelede is niet alleen een wielerdorp maar stilletjesaan ook een judodorp.

Robbe Demets (Judo Kwai Moorsele) kampte in Tielt bij de -66 kilogram een finale van hoog niveau en won, na zes Belgische titels bij de jeugd, zijn eerste Belgische titel bij de senioren. De kersverse kampioen is 21 jaar en studeert aan HoGent lichamelijke opvoeding en traint in Antwerpen bij de nationale judofederatie.

Hij begon op zevenjarige leeftijd bij Judoclub Cobra in Lendelede, trainde daarna korte tijd in de Izegemse judoclub en trok dan naar Judoclub Koksijde. Toen de trainer daar vertrok, keerde hij twee jaar terug naar Judoclub Kwai, waar Eddy Nollet zijn trainer en coach is.

Kwai werkt trouwens goed samen met Cobra. Robbe werd ‘Sportbelofte van het jaar 2022’, stond drie keer op het podium bij European Open’s bij de jeugd en was tweede bij de U18 op het Youth European Judofestival.

Zes Belgische titels

“Mijn eerste jaar bij de senioren was geen goed jaar maar eerder een aanpassingsjaar. Ik deed wel mee aan drie European Opens maar behaalde geen enkele podiumplaats. Ondertussen zit ik beter in mijn vel en voel ik dat ik het komende jaar wel een podiumplaats in een European Open zal behalen.”

“Maar ik moet niet klagen met een Vlaamse en een Belgische titel bij de -66 kilogram. In het BK Tielt won ik in een uitputtingsslag met ippon de finale tegen de Oost-Vlaming Xander Simoens. We kampten 8’40” buiten de reguliere tijd!”, vertelt hij.

Robbe traint hard en heeft er heel wat voor over. “Ik heb niet het gevoel dat ik door het judo iets in mijn jeugd mis. Integendeel, ik krijg er heel wat voor terug. Van 6 november tot 16 december mag ik mee op stage naar Japan en ik hoop tijdens de vrije momenten toch eens Tokio te kunnen bezoeken. Ik kijk ook al uit naar de komende European Opens en het Europees Kampioenschap 2024.”

Tweede Belgische titel

Jarno Dewulf werd voor de tweede keer Belgisch kampioen bij de senioren -100 kilogram. In de halve finale had hij maar zeven seconden nodig om zijn tegenstander met ippon te verslaan en de finale was een herhaling van het Vlaams kampioenschap. Hij maakte zijn kamp af met zijn bekende ‘Tomoe nage’, ippon.

Jarno (22) begon met judo toen hij zes jaar was bij trainer Gery Verthé in judoclub Cobra in Lendelede. Later trainde hij ook met trainer Eddy Nollet bij judoclub Kwai. “Ik werd twee keer kampioen van België bij de junioren en mocht dan al gaan trainen bij de nationale jeugd in Antwerpen”, zegt hij. “Toen zat ik nog op school en had daar ook de tijd voor. Ik deed enkele keren mee aan Europese wedstrijden met het nationaal team, won de Open Dutch in Eindhoven en werd zevende in Sarajevo.”

“Kort daarna scheurde ik mijn gewrichtsbanden en was een hele tijd out. Tijdens de coronaperiode zat ik met nog vijf judoka’s in de olympische trainingsbubbel voor Japan. Daarna werd ik een eerste keer Belgisch kampioen bij de senioren. Nadat ik afstudeerde begon ik meteen te werken als zelfstandig tuinman en sindsdien is er maar weinig tijd meer om te trainen. Het was nu zelfs al een hele tijd geleden dat ik nog deelnam aan judotornooien”, zegt hij.

Te ver

Jarno vindt het jammer dat hij verplicht in Antwerpen moet trainen wil hij geselecteerd worden voor de Europacups.

“Vroeger waren er nog regionale trainingen hier in de provincie, nu niet meer. Regelmatig in Antwerpen gaan trainen is zo goed als niet combineerbaar met mijn zelfstandige job. Vorige maand ben ik na een periode van inactiviteit toch opnieuw beginnen te trainen om aan het Vlaams en Belgisch kampioenschap te kunnen deelnemen. En met succes! Maar omdat ik maar weinig kan trainen zijn er voor mij ook niet veel tornooien in het vooruitzicht. Over twee weken doe ik samen met Robbe mee aan de Callant Cup met Judoclub Kwai. En dan zien we wel.”

Jammer dat een judotalent als Jarno zich wegens zijn zelfstandige activiteit niet 100 procent kan toeleggen op het judo. Zo’n talent zou niet verloren mogen gaan.

(IB)