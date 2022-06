Leerkracht Freija van Athena wint EK Kendo

Freija D’hont (24), leerkracht in Athena campus Drie Hofsteden, won het Europees Kampioenschap Kendo in Frankfurt (Duitsland).

Freija studeerde Lichamelijke Opvoeding en Natuurwetenschappen en geeft sport, aardrijkskunde en Nederlands binnen NEST, wat overeenkomt met Nederlands, wiskunde, natuurwetenschappen, aardrijkskunde en geschiedenis. Ze geeft in Athena les aan de jongeren van de eerste graad. Ze is er aan haar tweede schooljaar toe.

Bamboezwaarden

Het grootste deel van Freija’s vrije tijd gaat naar kendo. Dat is een soort Japans zwaardvechten dat stamt uit de tijd van de Samoerai. “Bij deze gevechtssport gebruiken wij bamboezwaarden.” Freija kreeg kendo met de paplepel mee. “Mijn mama beoefent de sport al 45 jaar en heeft haar eigen club in Gent. Ook mijn papa, broers, schoonzus en nichtje doen het of hebben het nog gedaan. We trainen in sporthal Tolhuis in Gent.” Freija doet het al 20 jaar en verzekert ons dat het geen gevaarlijke sport is. “We zijn heel goed beschermd, het ergste wat je kan krijgen als ze naast je bescherming slaan, zijn blauwe plekken.” Freija vermoedt dat er in België 25 tot 30 clubs zijn, met toch wel 500 à 600 kendoka’s.

Freija traint gemiddeld drie keer per week. “Het is heel intensief, zeker om het te combineren met een gewone dagelijkse job. Toen ik de zondag het EK gewonnen had, zat ik in de tribune met mijn laptop te werken voor school.”

Voor het Europees Kampioenschap werd er vier maanden vooraf een selectie gemaakt. “We waren met 17 Belgen. We deden met vijf dames mee in het team en er mochten er vier individueel meedoen. “Na de poules kan er op het EK maar één door naar de eliminatierondes. Freija raakte door 7 eliminatierondes en won het Europees Kampioenschap. Het was haar zesde deelname aan een EK. “Ik heb in Hongarije eens een derde plaats behaald en nu een eerste. De ontlading was groot. Het was mijn doel om eens Europees kampioen te worden. Mijn oudste broer was ook eens Europees Kampioen bij de junioren. Hij is altijd een ster geweest naar wie ik opkeek.”

Wereldkampioenschap

Er is ook een WK. “Met corona ligt dat wat moeilijker”, zegt Freija. “Als het plaatsvindt in 2024 zou het in Hong Kong zijn, maar als het pas in 2025 plaatsvindt zal het in Italië zijn. Normaal zijn er twee jaren een Europees Kampioenschap en dan een jaar een Wereldkampioenschap. Je moet je telkens opnieuw bewijzen en geselecteerd worden. Ik zal er zeker voor gaan!” Freija kon al één keer deelnemen aan het WK. “Dat was in 2017. Ik was toen 17 jaar en mocht hiervoor naar Japan. Dat was één van de hoogtepunten”, lacht Freija. (EDB)