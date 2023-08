Leer paaldansen in Yamina’s Pole Loft

Voortaan kunnen de liefhebbers van paaldansen uit de Westhoek hun favoriete sport leren en beoefenen bij drievoudig Belgisch kampioen Yamina Saelens. Zij heeft onlangs haar eigen Pole Loft geopend. “Ook heren kunnen hier terecht om te leren paaldansen”, zegt Yamina.

“De studio waar ikzelf trainde was nog de enige in de Westhoek en is ermee opgehouden om naar Spanje te verhuizen”, vertelt Yamina (36). “Ik heb toen besloten om de vzw over te nemen, en in mijn eigen huis in de Klerkenstraat 131 heb ik samen met mijn vader en mijn vriend de loft ingericht. De plaats waar de loft nu is, was toen nog een ruwbouw. De zaal is volledig opgebouwd uit gerecycleerd, gedoneerd, tweedehands en containermateriaal, waardoor ik de kosten kon beperken tot 2.000 euro. Het realiseren ervan duurde zeven maanden.”

Niet exotisch

En wat kun je zoal komen doen in de Pole Loft? “Er staan vier palen ter beschikking van wie de kunst van het paaldansen onder de knie wil krijgen. Wie achttien jaar is, kan hier les komen volgen. Paaldansen is geschikt voor iedereen. Je moet er helemaal geen sportachtergrond voor hebben. Het is ook niet enkel voor dames. Ook heren kunnen hier terecht om te leren paaldansen. Let wel, het zijn lessen paaldansen sport, en dus niet paaldansen exotic”, benadrukt Yamina. “De lessen worden gegeven op verschillende niveaus, in groepjes van maximaal twaalf mensen, onder leiding van mijzelf en nog twee ervaren instructrices. Nu zijn er drie lesgroepen per week. Je kunt hier ook terecht voor workshops of teambuildings, of voor een uniek verjaardagscadeau. Alles is bespreekbaar. Daarnaast is ook privé-coaching mogelijk, voor competitie.”

Doordat de Pole Loft in een privé-eigendom is gevestigd, moet er geen zaal worden geboekt en geen rekening met uren worden gehouden. Dat is een groot voordeel. “Ik kan heel flexibel zijn wat uren en dagen betreft, én ik kan het lesgeld heel democratisch houden”, zegt Yamina. “En ik heb bij het inrichten van de loft speciaal gekozen voor een huiselijke, gezellige en familiaire sfeer, waarin iedereen op eigen niveau en eigen tempo kan werken.” (ACK)

Voor alle info kun je terecht op de Facebookpagina Pole Loft of via poleloft@outlook.be.