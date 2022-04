Ledegemnaar Zico Waeytens maakt zich op voor thuismatch

Donderdagavond vond in café De Sportwereld in Ledegem een eerste weging plaats voor de deelnemers van de eerste editie van het Ledegemse boksgala.

Vrijdagavond is Zico Waeytens er de absolute blikvanger. De Ledegemnaar heeft een mooie koerscarrière achter de rug, maar besliste enkele jaar geleden de fiets in te ruilen voor de bokshandschoenen.

Door de coronacrisis was het lang wachten op een eerste kamp. Die vindt nu eindelijk vrijdagavond plaats. Zico neemt het op tegen de 33-jarige Maxim Simoens. Ook Yves Ngabu is tijdens het boksgala te zien in de ring.