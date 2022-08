Laurie Hempte zegeviert in Huldenberg

Het werd een eindje rijden voor onze jongens en meisjes van VJMO en MCLB naar het verre Huldenberg, een organisatie bij de zustervereniging VMCF.

Laurie Hempte uit Otegem pakte zwaar uit in de eerste reeks en liet alle andere dames achter zich met ruime voorsprong. In de tweede manche kon ze zich beperken om in het wiel te blijven en als tweede te finishen voor de eindzege. Laurie mocht met de hulde dan ook op het hoogste schavotje met de bloemen en de grootste beker.

Jeffrey Deruddere uit Tielt mocht ook naar de hulde, hij werd derde in de totaalstand bij de Nieuwelingen 250/500cc. In de eerste reeks kwam hij als vierde onder de geblokte vlag op een sterk deelnemersveld van een dertigtal rijders tussen 19 en 23 jaar. In de tweede manche kon hij een plaats dichter eindigen als derde en daarmee de derde podiumplaats bezetten.

Louis Galle (Waregem) was ook aan de slag bij de Nieuwelingen 250/500cc en deed het ver van slecht in dat sterk gezelschap. Louis kwam als achtste en negende onder de geblokte vlag en werd negende in de eindstand.

Marc Kennis uit Kortemark was ook knap bezig bij de Nieuwelingen C, de oudste bende crossliefhebbers boven de 42 jaar. In de eerste reeks finishte hij als vijfde en in de slotmanche kwam hij als derde onder de geblokte vlag. In de eindstand viel Marc net naast het podium als vierde.

Damon Ingels uit de omgeving van Brugge was ook present en ging aan de slag bij de Nationalen 500cc, de zware motoren. In de eerste reeks kwam de vriendelijke jonge kerel als zesde onder de geblokte vlag, en in de tweede manche legde hij beslag op de tiende plaats, waarmee hij negende was in de eindstand.





Volgende afspraak op 3 en 4 september met VJMO en MCLB in het Oost-Vlaamse Zegelsem, waar proeven op het programma staan voor VJMO voor de Mini-Ladies, Ladies, en Quads Open. Bij MCLB de laatste proeven voor de finales beginnen, deze voor de Dames-Open, Nationalen 250 en 500cc, en de Seniors Open. (GA)