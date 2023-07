Lauren Vanlerberghe mikt op toptienplaats op EK voltige: “Medaille zou grote stap zijn voor voltige in België”

Van 26 tot 30 juli komen zes Belgen in actie in het Zweedse Flyinge op het WK (voor junioren) en EK (voor senioren) voltige. Lauren Vanlerberghe (26) mag daar, met haar indrukwekkende palmares in deze acrobatische tak van de ruitersport, uiteraard niet ontbreken.

“Elk jaar wordt er afwisselend een EK en een WK georganiseerd. Intussen mocht ik op beide tornooien al verschillende keren de eer van ons land verdedigen. Dit jaar treed ik aan op het EK bij de senioren”, klinkt het bij Lauren Vanlerberghe, die al talloze Belgische titels pakte in voltige, een vorm van acrobatie op de rug van een paard. “Mijn beste prestatie boekte ik op mijn allereerste EK, toen ik 13de werd.”

Momentopname

Een prestatie die de Roeselaarse (26) nu wil verbeteren. “Dit jaar mik ik in de hoogste klasse op de top tien. Het is lastig om in te schatten hoe realistisch dat is, omdat het over een momentopname gaat. Als mijn routines goed gaan en ik geen grote steken laat vallen, is het zeker haalbaar. Maar je hebt je lot niet in eigen handen, want het is immers een subjectieve sport waar je punten krijgt van een jury.”

“Over het algemeen ben ik tevreden met mijn voorbereiding. Zo behaalde ik een tweede plaats op de internationale wedstrijd in Lier, wat mij wel vertrouwen gaf. De laatste wedstrijd in Aachen was dan weer een tegenvaller, met een 15de eindplaats. Ik weet dat ik beter kan, dus hopelijk lukt dat in Zweden”, aldus Lauren, die op 21 juli met een trailer met twee paarden richting EK vertrekt.

“De meeste concurrentie verwacht ik uit Duitse en Zwitserse hoek. Vooral de Duitsers zijn heel sterk in voltige, waardoor zelfs een volledig Duits podium niet uitgesloten is. De populariteit van voltige valt in Duitsland in geen enkel opzicht te vergelijken met ons land. Recreatieve ruiters proeven er op jonge leeftijd van voltige, ongeacht welke discipline ze daarna kiezen. Daardoor hebben ze in Duitsland een bredere basis die aan voltige doet. Ook de omkadering en ondersteuning vanuit de federatie is daar veel uitgebreider.”

Zelf bekostigen

Terwijl landen als Duitsland een professionele omkadering meekrijgen, moeten de Belgen een groot deel van de trip zelf bekostigen. “De inschrijving voor de wedstrijd wordt door de federatie bekostigd, maar al de rest moeten we zelf betalen. Je bent al snel een paar duizend euro kwijt, wat het een kostelijke hobby maakt. Om de kosten wat te drukken, verkopen we dit jaar snoep en een handgemaakte tapasplank. Alle beetjes helpen, want van voltige kan je niet leven.”

Lauren ziet de toekomst van de Belgische voltige wel rooskleurig in. “De dag dat we een medaille halen op een kampioenschap, zullen er deuren opengaan op het vlak van subsidies. Bovendien staat er heel wat talent klaar om door te breken. Ook op het vlak van ondersteuning staan we al verder als toen ik destijds begon. Ik geef mijn kennis ook door via mijn club. Zo nemen er nog drie voltigeurs van mijn club deel aan deze kampioenschappen”, besluit Lauren, die voltige combineert met een job als personal trainer in Dadizele en ook dactylografie geeft in het onderwijs.

(SB)