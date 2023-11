Laure (12) ambitieus naar WK trampoline

Trampolinespringster Laure Mestdagh (12) uit Jabbeke neemt van 16 tot 19 november in het Britse Birmingham deel aan de World Age Group Competition (WAGC), zeg maar het WK voor de jeugd. Met ambitie: “Een finaleplaats is mogelijk.”

Laure, die op school zit in Sint-Jozef Humaniora in Brugge, begon als kleuter met turnen bij Rust Roest Brugge. Toen men zag dat ze aanleg had voor trampolinespringen, is ze daarin verder gegaan. Ze combineert de drie disciplines: trampoline individueel en synchroon, en de dubbele minitrampoline.

“Mijn voorkeur gaat toch naar de trampoline”, vertelt de jonge gymnaste, die niet alleen zes dagen in de week in de gymzaal staat, maar ook aan competitiezwemmen doet bij de Koninklijke Brugse Zwemkring. Ook daarin haalt ze goede resultaten. “Op termijn zal ik moeten kiezen tussen. Gemakkelijk zal het niet worden, want ik doe het allebei heel graag.”

Op het WAGC springt Laure trampoline individueel en synchroon, samen met Lilie Alies Aricks uit Deinze. “Ik heb wel al meegedaan aan wedstrijden in het buitenland, maar die zijn niet vergelijkbaar met deze. Een finaleplaats in Birmingham is mogelijk. Het is vooral veel ervaring opdoen. Van de tien sprongen die ik ga doen in mijn vrije reeks zijn er vier dubbele salto’s.”

Heel gedisciplineerd

Michael Goossens, in 2016 in diezelfde sport goed voor de Brugse Jeugdtrofee, staat samen met Simon Timmerman als hoofdtrainer bij SPORTAC86 in voor de trainingen in Deinze. Dat Trampolinecentrum werd in juni 2022 opgestart als een eerste stap richting een gestructureerde topsportwerking voor trampoline. Laure traint er wekelijks vier dagen. Twee dagen traint ze in de gymzaal van Sport Vlaanderen in Brugge, onder begeleiding van Febe Van Maele. “Laure is een heel gedisciplineerde turnster, die gefocust is op haar doel”, zegt de trainster. “Ze is er serieus mee bezig en wil in competitie altijd het beste van zichzelf tonen.” (ACR)