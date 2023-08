Laura Ooghe springt naar brons op EJOF: “Gehoopt op finale”

Het was haar eerste buitenlands tornooi en meteen goed voor een prijs. Laura Ooghe uit Bredene, lid van Houtland Atletiek Club, bereikte in het Sloveense Maribor in het verspringen de finale op Europees Jeugd Olympisch Zomerfestival (EJOF). De zestienjarige scholiere was er goed voor een bronzen medaille, na een sprong van 6m07. “Stilletjes hoopte ik op een plaats in de finale. Dat ik uiteindelijk kon meedingen voor een medaille was voor mij toch wel bijzonder mooi.”

Het begon voor Laura op maandag. Met een sprong van 5m94 plaatste ze zich in de tweede kwalificatiegroep als achtste op 22 deelneemsters voor de finale van daags nadien. Met een sprong van 5m98 zette ze in die finale een stap richting het podium. “Het lag allemaal zo ontzettend dicht bij elkaar. Dat maakte het wel spannend en het was nipt. Want ondertussen was er iemand verder geraakt dan mij, waardoor ik vierde stond.” Bij haar vijfde poging kwam Laura in de zandbak neer op 6m07, wat haar uiteindelijk een medaille bezorgde.

Die afstand lag echter beneden haar persoonlijk record, of de 6m16 die ze op Hemelvaartsdag sprong op de Blaarmeersen in Gent. Wat goed was voor de Vlaamse titel. De week ervoor plaatste ze zich met 6m10 voor het EJOF. “Tijdens het springen stak er wat wind tegen, alsook de stress die zo’n meeting met zich meebrengt. Over het algemeen sprong iedereen onder zijn beste afstand, met uitzondering van de winnares, de Hongaarse favoriete Bori Rosahegyi met 6m32. Zij evenaarde haar record.” Een nieuw buitenlands tornooi zit er voor Laura nog niet meteen in. “Het is nu vakantie om dan opnieuw te trainen voor de kampioenschappen die er in België nog aankomen”, besluit ze. (ACR)