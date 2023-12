Lani Spiessens is vicewereldkampioen tumbling

Lani Spiessens zorgde in het Engelse Birmingham voor dubbel succes. Op het WK tumbling was ze goed voor een zilveren medaille bij de junioren, nadat ze eerder ook al brons behaalde in haar leeftijdscategorie 15- en 16-jarigen op het WAGC, de World Age Group Competition.

Tijdens de WAGC wisten zes Belgische tumblers zicht voor het WK voor junioren te selecteren. Daar namen de beste zestien junioren van de wereld het tegen elkaar op. Lani Spiessens uit Maldegem sprong er twee prachtige reeksen met een totale moeilijkheid van maar liefst 13,2 en kroonde zich hiermee tot vicewereldkampioen.

Veel energie

Lani sprong de voorbije jaren al in de prijzen. Ze werd Belgisch kampioen tumbling in 2019 (11-jarigen, Dendermonde), 2022 (13-14-jarigen, Gent) en 2023 (15-16-jarigen, Brugge). De gymnaste had op jonge leeftijd zeer veel energie en wilde dat kwijt. Ze begon met kleuterturnen. Toen bleek dat ze heel goed was, trok ze naar Gymclub Altis Eeklo waar ze in tumbling terechtkwam. Nu traint Lani zo’n twee jaar bij Turnkring Oostakker, onder begeleiding van Tine Van Bossuyt. Vorig jaar behaalde ze in Sofia (Bulgarije) overigens eveneens zilver op het WK Tumbling, bij de 13-14-jarigen. Onze nationale meisjes dwongen in Birmingham enkele mooie finales af en grepen net naast de teamfinale. Lani bereikte individueel wel de eindstrijd. “Zilver op het WK was voor mij wel een verrassing”, vertelt ze. “Ook al omdat ik niet wist welk niveau het zou zijn. Na mijn eerste reeks wist ik dat ik bij de eerste vier zat. Mijn trainster zei: het is erop of eronder. Ze wist dat ik een moeilijkere reeks moest springen om een medaille te behalen. Ik heb dat dan tijdens de opwarming geprobeerd en de trainster vond het verantwoord om voor die oefening te gaan, wat uiteindelijk een zilveren medaille opleverde”, besluit Lani die in januari opnieuw aan Belgische wedstrijden meedoet. In april volgt dan het EK in Portugal. (ACR)