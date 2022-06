Lani Spiessens blijft scoren in tumbling

Na de Oost-Vlaamse en de Vlaamse titel mag Lani Spiessens (13) nu ook de Belgische titel in de turndiscipline tumbling op haar palmares bijschrijven.

Bij tumblingreeksen wisselen salto’s, fliks en schroeven elkaar af. De gymnasten voeren hun reeksen met een spectaculaire eindsalto uit op een verende baan van 25 meter. Snelheid, kracht en techniek zijn heel belangrijk om de delen met elkaar te verbinden tot een mooie basisreeks. De tumblers worden per niveau en per leeftijdscategorie ingedeeld in I-, A-, B- en C-niveau.

Lani oefent de discipline uit op het hoogste A-niveau. “Onze dochter startte op haar vierde verjaardag met kleuterturnen in Maldegem en trainde vanaf haar vijfde bij Turnclub Altis Eeklo”, vertelt Davy Spiessens trots.

“De laatste vier jaar trainde ze op het A-niveau 10 uren per week. In september 2021 maakte ze de overstap naar turnclub Oostakker, waar ze met trainster Tine Van Bossuyt meestal 12 uren per week traint. Ze hoopt zo verder te kunnen groeien, zodat ze ook op nationaal en internationaal niveau verder kan deelnemen aan competities.”

Geplaatst voor WK

“Haar mooiste herinnering is haar deelname aan het wereldkampioenschap voor jongeren in Tokio in 2019”, gaat Davy verder. “Lani was toen elf jaar en kon de vijfde plaats bemachtigen, iets waar ze nog steeds heel trots op is. Door de coronapandemie werden er de afgelopen twee jaar geen wedstrijden gesprongen, wat ze heel jammer vond. Gelukkig konden dit jaar alle wedstrijden weer doorgaan en kon ze de Oost-Vlaamse, Vlaamse en Belgische titel binnenhalen.”

Als kers op de taart kon Lani Spiessens zich plaatsen voor het wereldkampioenschap voor jongeren, dat in november dit jaar zal plaatsvinden in het Bulgaarse Sofia. “Lani kijkt er alvast heel erg naar uit om met veel trots de kleuren van ons landje verdedigen”, klinkt het bij de trotse ouders. (MIWI)