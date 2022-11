Lani Spiessens behaalt zilver in tumbling op WAGC

De WAGC of de World Age Group Competition is het grootste trampolinetornooi ter wereld en wordt ook aanzien als het officieuze WK. Deze internationale competitie voor jongeren tussen 11 en 21 jaar had plaats in de Bulgaarse hoofdstad Sofia.

Ons land werd er vertegenwoordigd in drie verschillende disciplines: Trampoline, Dubbele minitrampoline en Tumbling. In die laatste discipline behaalde Lani Spiessens (14) uit Maldegem, actief bij Turnkring Oostakker, op de laatste dag van het tornooi knap een zilveren medaille. Ze leverde een sterke prestatie in de voorronde, stootte door naar de finale en overtrof zichzelf en verraste met een nieuwe reeks in de superfinale, wat goed was voor een tweede plaats. Ze moest enkel de Europese kampioen bij de junioren, de Engelse Alicia Field, laten voorgaan. Lani kroonde zich eerder dit jaar ook al tot provinciaal, Vlaams en Belgisch kampioen tumbling bij de 13/14-jarigen.

Bij tumbling wisselen salto’s, fliks en schroeven elkaar af. De gymnasten voeren hun reeksen met een spectaculaire eindsalto uit op een verende baan van 25 meter. Snelheid, kracht en techniek zijn heel belangrijk om de delen aan elkaar te kunnen schakelen tot een mooie basisreeks.

Eerder op het WAGC in Heren 15-16 jaar was ook Brent Deklerck (Rust Roest Brugge) aan het werk. Na zijn gouden medaille vorig jaar op de Dubbele Minitrampoline lukte het voor de Bruggeling dit keer echter niet om de finale te halen. Hij miste bij zijn eerste sprong, bij zijn tweede sprong zette hij een topscore neer en eindigde zo op plaats 17. Hij nam daarvoor ook deel op de trampoline. Als Europees finalist had Deklerck (WIK Oostende) helaas zijn dagje niet en moest hij er in zijn opgelegde reeks reeds vroegtijdig uit.

Sigurd Luyckx (Rust Roest Brugge) kwam in de leeftijdscategorie 17-21 jaar tevens op de dubbele minitrampoline in actie. In een zwaar deelnemersveld van meer dan 40 gymnasten deed hij het niet onaardig. Hij werd 17de met een persoonlijk record van 49.700 punten. (ACR)