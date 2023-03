Lander is Vlaams Kampioen Boccia

Op het Belgisch kampioenschap boccia in de topsporthal in Gent hebben Lander Defrancq (21) en Mathias Despieghelaere (16) een sterke prestatie neergezet. Ze behaalden respectievelijk goud en brons in de BC4- klasse.

Boccia is vergelijkbaar met petanque voor mensen met een beperking en is een paralympische discipline. “Het is voor hem de eerste individuele medaille waar hij enorm naar streefde. Na negen jaar trainen behaalde Lander al een aantal mooie winsten, maar is enorm blij met zijn eerste individuele medaille. Ook Mathias Despieghelaere behaalde brons in dezelfde klasse”, aldus trainer Wesley Deleu. Lander is afkomstig uit Hooglede en Mathias zit op school in Dominiek Savio in Gits. Lander en Mathias waren niet de enige die huiswaarts keerden met een medaille. De club mocht ook nog vier andere medailles meenemen naar huis.

“Het Belgisch Kampioenschap gaat door op 13 mei in sporthal Ogierlande in Gits. Dat we zo’n toptalent hebben in onze club is mede te danken aan Kiwanis Young Professionals Wervik. Zij steunen ons al meer dan tien jaar met materiaal om zo iedereen de kans te kunnen geven aan boccia te doen. We zoeken wel nog vrijwillige trainers die het zien zitten om op donderdagavond de trainingen te begeleiden. Kennis van boccia hebben zij niet nodig, want we voorzien een interne opleiding.” (EVG)