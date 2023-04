Lakeside Paradise verovert medailles in eigen Cold Water Classic in Knokke-Heist

Lakeside Paradise in Knokke-Heist bracht afgelopen weekend de wereldwijde top van de cable wakeboard naar ons land tijdens de tweede editie van de Cold Water Classic. Het was de eerste stop van de IWWF cable wakeboard World Cup. De deelnemers konden het woord cold ook letterlijk nemen met een temperatuur van amper acht graden. Het was zowel voor de riders als de toeschouwers bij een strakke wind bibberen aan de oevers van het Duinenwaterpark in Knokke-Heist.

Vijf West-Vlaamse medailles

De beste riders van over de hele wereld verzamelden zich op zaterdag en zondag om er het beste van zichzelf te geven. Met spectaculaire tricks probeerden ze zoveel mogelijk punten te behalen in een run. De mix van airtricks en tricks op obstakels zorgde gegarandeerd voor spektakel. De deelnemers kwamen uit twaalf verschillende landen. Van nationale- tot wereldkampioenen. Hoewel de concurrentie dus niet mals was, drukten onze Belgische riders absoluut hun stempel op de rankinglist met maar liefst zeven medailles. Vijf ervan waren voor West-Vlaamse riders van het plaatselijke Lakeside.

Louis Eggerickx behaalde een bronzen medaille bij wakeboarding open men. Niet alleen in wakeboard is hij een talent, ook in de discipline wakeskate kon hij een tweede plaats bemachtigen bij de open men. Louis’ trainer Glenn Vandenberghe was aanwezig om hem aan te moedigen. Glenn deed zelf ook mee aan de competitie en werd vierde bij de wakeboard open men. Glenn en Louis vertrekken binnenkort overigens samen naar Lunar Cablepark in Spanje als eerste stop op hun wakeboardavontuur. Van daaruit trekken ze verder rond van cable park tot cable park over de hele wereld.

Bij de open ladies finale gaven onze provinciegenoten Pauline Appelmans en Kaat Bastiaens het beste van zichzelf. Pauline werd vorig jaar tweede en wist haar resultaat te evenaren. Kaat behaalde een mooie vierde plaats. De bronzen medaille in de reeks masters men (30+) ging naar Jordy Neef (Lakeside). In de reeks junior ladies verdiende Lowa van Cutsem, wereldkampioen 2022 bij de junioren, een zilveren medaille. Binnen dezelfde reeks kon nieuwkomer Victoria Vander Veken een zesde plaats bereiken en dat als jongste deelnemer in de heat.

Drie medailles in wakeskate

In de discipline wakeskate kon ons land maar liefst drie medailles binnenhalen. Bij de open men werd Louis Eggerickx tweede en Laurent Op de Beeck derde. Bij de junioren haalde Elian Coosemans van Lakeside de derde plaats, een knappe prestatie wetende dat hij een jaar niet heeft kunnen oefenen door een blessure. Zijn clubgenoot Noah Ferson kon een mooie vijfde plaats achter zijn naam schrijven. Het werd tijdens deze editie van de Cold Water Classic nog maar eens duidelijk dat ons land rijk is aan wakeboardtalent. (ACR)