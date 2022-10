Lakeside Paradise uit Knokke-Heist succesvol op BK cablewakeboarden

In het Spin Leisure Park aan de kant van de meren van Eau d’Heure in het Waalse gewest had het voorbije weekend het Belgisch kampioenschap cablewakeboarden plaats. Lakeside Paradise uit Knokke-Heist deed het daar uitstekend en was goed voor vijftien medailles waarvan zeven keer goud. Er waren in totaal circa 130 deelnemers, verdeeld in diverse disciplines en verschillende leeftijdscategorieën.

Het BK was zo niet enkel voor wakeboarders, maar ook voor wakeskaters. Bij wakeboarden word je aan een kabel over het water getrokken. Je kan het vergelijken met snowboarden, want je voeten staan vast op de plank. Bij wakeskaten sta je er los op, zoals bij skateboarden.

Voor Lakeside Paradise was er een gouden medaille voor Louis Eggerickx in de categorie Open Men alsook in Wakeskate. Verder ook een eerste plaats voor Pauline Appelmans (Open Women), Vic Drooghmans (U11), Emiel Lauwers (U14), Kaat Bastiaens (Junior Women) en Ike Vanleenhove (U14 wakeskate). Daarnaast was er nog eens vier keer een zilveren medaille en evenveel een bronzen plak voor de club. “Hard werken wordt zeker beloond. Bedankt aan alle renners voor de motivatie het ganse jaar door. Alsook een dikke pluim voor de teamcoaches voor alles wat zij jaar na jaar voor ons Paradiseteam doen”, klinkt het. (ACR)