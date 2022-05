Ladies van Koninklijke Hockey Club Brugge promoveren: “Ook volgend seizoen meedoen met top”

In het dameshockey wonnen de Ladies van de Koninklijke Hockey Club Brugge maandagavond als leider met 5-1 tegen eerste achtervolger Rapid Temse en zo promoveren ze van de Vlaamse Hockey Liga 1 naar Nationale 1.

De Ladies van de KHCB bestaat uit circa tien speelsters, allen meer dan 35 jaar die nog volop in competitie gaan en sommige hebben een verleden bij de eerste damesploeg. “Het is leuk voor onze club dat we voor elke leeftijd iets te bieden hebben”, klinkt een gelukkige voorzitter Emmanuelle Bernolet, die zelf deel uitmaakt van de kampioenenploeg.

Paralympics

“Daarnaast hebben we binnen onze werking G-hockey met Femke Bonheure uit Brugge, die werd geselecteerd om mee te trainen met de Red Giants, de nationale ploeg. Zij traint reeds een zestal jaar bij ons en speelt waar ze soms een speciale wedstrijddag houden om het G-hockey te promoten.”

“Binnen de Red Giants is het de bedoeling een ploeg klaar te stomen voor de Paralympics en een ander team voor de Special Olympics.”

Met de eerste ploeg bij de Dames en Heren van de KHCB werd de doelstelling voor dit seizoen bereikt. De Dames speelden voor Nieuwjaar voor een plaats bij de eerste acht, om tijdig zekerheid te hebben van het behoud in eerste nationale.

“Na de winterstop volgde de nacompetitie voor plaats vier tot acht, waarin ze vierde zijn geëindigd. Bij de heren hadden we, omdat het toch om een redelijk jonge ploeg gaat, niet verwacht dat ze snel aan maturiteit zouden winnen. Maar ze hebben bewezen dat ze het kunnen. Naar volgend seizoen toe gaan we de objectieven dan ook wat scherper stellen.”

Voor Dames 1 rekent men bij de KHCB voor volgend seizoen opnieuw op een plaats bij de eerste zes tot acht, zodat ze kunnen concurreren met de top. Bij de Heren is het de bedoeling mee aan de top te spelen, zodat ze aanspraak maken om te kunnen stijgen.

Geen druk opleggen

“Dat is afhankelijk van hoe de groep zal evolueren, want er zitten jonge gasten bij die hogere studies willen aanvatten. Daarom willen we hen geen druk opleggen dat ze moéten promoveren, want daar is het nu nog te vroeg voor”, vindt de voorzitter die tevreden is dat de sportieve cel ook volgend seizoen kan rekenen op de buitenlandse trainers, die de club verder kunnen ondersteunen.

“Op die manier blijft er continuïteit, ook voor onze jeugd”, besluit Emmanuelle Bernolet.

(AC)