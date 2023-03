Laatste kwalificatiewedstrijd disco VK brengt dansers uit heel Vlaanderen naar Oostkamp

Op zaterdag 11 en zondag 12 maart nemen dansers uit heel Vlaanderen deel aan de danswedstrijd disco in sporthal De Valkaart in Oostkamp. Deze wedstrijd is de laatste kwalificatiewedstrijd voor de Vlaamse Kampioenschappen van 1 en 2 april.

Dit weekend wordt sporthal De Valkaart aan de Albrecht Rodenbachstraat in Oostkamp omgevormd tot danstempel voor een belangrijke discowedstrijd, georganiseerd door Dansclub Dance Passion en Danssport Vlaanderen. De wedstrijd is immers de laatste kans voor discodansers om zich te kwalificeren voor de Vlaamse Kampioenschappen van 1 en 2 april in Roeselare.

Vijf categorieën

Disco is een dansstijl die gedanst wordt op uptempomuziek. De stijl kenmerkt zich vooral door snelle, krachtige en afgelijnde bewegingen. De dansers nemen deel in 5 verschillende categorieën: clipdance, solo, duo, small group (4-7 dansers) en formatie (8 of meer dansers).

Op zaterdag 11 maart komen tussen 11.30 uur en 19.40 uur 154 clipdancers, 156 solo’s en 75 duo’s in actie. Op zondag 12 maart tussen 10 uur en 17 uur is het de beurt aan 51 small groups en 41 formaties. Zij zijn samen goed voor maar liefst 810 dansers.

De toegang voor toeschouwers bedraagt 8 euro.