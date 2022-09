Laatste kamp in België voor Bernard Vandamme

Wie catcher Bernard Vandamme nog een laatste keer in eigen land in actie wil zien, moet zaterdag 1 oktober in zijn agenda noteren. Tijdens het jaarlijkse catchevent in het Tempelhof in Sint-Pieters, dit jaar georganiseerd door het Feestcomité Sint-Jozef, neemt de 50-jarige Bruggeling afscheid van zijn publiek.

“Na een carrière van 30 jaar merk ik dat het op is”, vertelt Vandamme, die werkt als zaalverantwoordelijke bij Napoleon Games in Heist. “Voor het eerst begin ik zelfs wedstrijden te weigeren. Na Brugge zal ik nog twee kampen in Nederland en een tournee in Pakistan afwerken, maar dan is het definitief gedaan.”

Brugge wordt dus zijn allerlaatste kamp in eigen land. En daarvoor is er iets speciaal voorzien. “Ymah, een Fries van 1m92 en 150 kg, zou me blijkbaar al enkele keren uitgedaagd hebben, maar daar heb ik nooit naar omgezien. Nu bedacht hij, samen met Eurostars, een ultieme uitdaging om me te overtuigen. Hij beweert dat ik, met mijn 1m80 en 99 kg, het nog geen minuut met hem in de ring volhoud. Per minuut krijg ik 1.000 euro. Die uitdaging ga ik aan. Ik heb ook een gas- en elektriciteitsrekening te betalen. (lacht) Mijn tactiek wordt dus tijd rekken, al wil ik mijn publiek natuurlijk ook waar voor hun geld geven.” Naast deze wedstrijd zijn er nog acht kampen, met onder meer een Waals tagteam en de Europese titelstrijd tussen Kenzo Richards en Zafar Ameen. (ON)

Het catchevent Eurostars vindt plaats op zaterdag 1 oktober in Tempelhof. Tickets kosten 12 euro (VVK) of 15 euro (ADD). Meer info op de Facebookpagina ‘Eurostars Wrestling’.