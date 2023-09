KZK Waterpolo heeft opnieuw een damesteam

Voor het eerst sinds het toenmalige KZK Waterpolo er zo’n 30 jaar geleden de brui aangaf, komt er opnieuw een dames waterpoloploeg, letterlijk en figuurlijk, bovendrijven in Kortrijk.

Na twee decennia van geringe interesse in waterpolo, merkten de clubbestuurders de laatste jaren opnieuw animo onder de Kortrijkse dames om het zwembad in te springen. Het bestuur zag zijn kans schoon en heeft met KWK Waterpolo Spurs nu opnieuw een damesploeg in de rangen. Komende zaterdag staat de damesploeg voor haar vuurdoop, met een eerste thuismatch tegen Oostende in zwembad LAGO Kortrijk Weide.

U17 was eindstation

Door een te beperkte instroom en te weinig actieve leden hield het toenmalige KZK Waterpolo dertig jaar geleden op te bestaan. Er bleven echter wel meisjes actief binnen bij KZK Waterpolo, intussen omgedoopt tot KWK Waterpolo Spurs, maar die bleven vaak steken in de jeugdrangen. Voor de meeste meisjes was de U17 het eindstation. Daar komt nu verandering in. “Na al die jaren is er eindelijk weer een mooi perspectief voor de dames binnen de Kortrijkse waterpolowereld”, zegt speelster-trainer Sarah Nel. De overgrote meerderheid van de nieuwe damesploeg bestaat uit meisjes die actief zijn binnen de jeugd van KWK. Ze worden aangestuurd door Sarah Nel en Axelle Carlu, die beiden hun jarenlange ervaring binnen de club in de hoedanigheid van speelster-trainer moeten overbrengen op de nieuwe kern. “Doordat het project al even bekend is binnen de KWK-familie, sloten intussen nog wat ex-speelsters en ex-zwemsters aan om de ploeg te verrijken”, vult Sarah Nel aan.

Zwembad LAGO Kortrijk Weide is de vaste uitvalsbasis van de nagelnieuwe ploeg en vormt zaterdag het decor voor de grote vuurdoop van de damesploeg van KWK Waterpolo Spurs. Verwacht wordt dat dit seizoen heel wat leergeld zal worden betaald. (JF)

Zaterdag 30 september om 18 uur: KWK Waterpolo Spurs Oostende ROSC.