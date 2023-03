Kwarttriatlon in Brugge komt met licht gewijzigd loopparcours

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de vzw Triatlon Brugge de kwarttriatlon door Brugge. Deze heeft plaats op zaterdag 24 juni, met start om 17.15 uur aan het Sasplein. Er is een vernieuwd loopparcours. De aankomst is net als vorig jaar aan de Kruisvest tussen de molens en er is een extra wave als het BK in trio voor brandweerlui.

De triatlon kan worden georganiseerd dankzij de inzet van zo’n 450 medewerkers. Er is een oproep naar vrijwilligers om er voor de 2.000 atleten een geslaagde editie van te maken. De medewerkers kunnen zich vanaf vandaag inschrijven via deze link. Er is een vergoeding van 20 euro, een lunchpakket, gadget en enkele jetons voor een hapje en drankje. “Het is een wedstrijd voor en door Bruggelingen, en voor iedereen daarbuiten”, klinkt Patrick Alderweireldt binnen de organisatie. “Dertig procent komt uit Brugge en omstreken, zestig procent uit West-Vlaanderen. Daarnaast zullen wij in de toekomst meer ruchtbaarheid geven en ons toespitsen op onder andere de buitenlanders. Onze wedstrijd was in het verleden in luttele seconden uitverkocht. Nu duurt het iets langer. Dat is een tendens die we merken.”

Het unieke zwemparcours in de Langerei en het prachtig groene fietsparcours door het uitgestrekte polderlandschap richting vaart naar Oostende blijven ongewijzigd. “Op vraag van de atleten zal het licht gewijzigde loopparcours minder bochten bevatten en het Jan Van Eyckplein contouren. Verder proberen we ook dit jaar de hinder voor de buurt en de horeca tot een minimum te beperken door de wedstrijd tot het Seminarie en Sint-Annakwartier te concentreren. De organisatie zal ook bijzondere aandacht besteden aan parkeermogelijkheden voor de atleten in het besef dat dit eerder een pijnpunt was.”

De wisselzone vindt traditiegetrouw plaats op de speelplaats van Sint-Leo Hemelsdaele. In tegenstelling tot andere triatlonwedstrijden hoeft men in Brugge niet aan te start te verschijnen met een dure tijdritfiets, zelfs een trekkingfiets is toegelaten als die maar aan het rek in de wisselzone kan hangen. “Hiermee verlagen wij de grens voor mensen die van triatlon willen proeven zonder een al te gekke investering te moeten doen. Ook zal de grote tent in het triatlondorp aan de molens dit jaar voor iedereen toegankelijk zijn. “Vips krijgen evenwel hun eigen hoekje en zullen extra worden verwend. Er zijn heel wat foodtrucks en bars voorzien in een gezellige sfeer met muziek”, eindigt Alderweireldt (ACR)