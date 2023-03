K&V-majorette Jana Swimberghe combineert Amerikaanse stage met twirlingpassie

Tijdens haar stage in Texas combineert Jana Swimberghe (21) haar studies met haar twirlingtalent. Als majorette van de Zedelgemse harmonie Kunst & Vermaak (K&V) neemt ze de unieke kans om haar danstalent op ritmische muziek te onderhouden en te verruimen. Jana ontving lovende woorden in de VS die ook haar studies zelfzeker en in pracht kunnen afronden.

Jana Swimberghe verblijft een slordige 8.750 km ver van haar thuisdorp Zedelgem. Als laatstejaarsstudente farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie (FBT) aan Howest koos ze voor een stage niet meteen dichtbij huis. Jana vertrok naar de stad Tyler in Texas in de VS. Ze verblijft er bij haar oom en tante die in het nabije dorpje Lindale wonen. Doctor Greenwold, haar begeleider in de University of Texas of Tyler, laat haar een volledig semester meewerken tijdens zijn labo-onderzoeken, waarna ze haar bachelorproef moet schrijven en verdedigen.

Ondertussen blijft ze haar grote hobby beoefenen. Bij de harmonie Kunst & Vermaak (K&V) in Zedelgem blinkt ze immers uit in twirling. Majorettes die zich bekwamen in twirling showen met een batonstok gymnastiek- en dansoefeningen op elektronische muziek. Met haar groep bij K&V werd Jana onder meer al West-Vlaamse kampioene. De Texaanse wereldkampioene twirling Adeline Bebo bracht Jana in contact met de gerenommeerde trainster Janice Jackson Seamands. In haar JJ Texas Star Studio prees ze veelbelovend Jana’s dansroutine, met grand jetés en spagaten.

Nieuwe elementen

De lovende woorden van een trainster als Janice zijn een bevestiging van Jana’s talent. Ze heeft ruim 45 jaar ervaring met twirling en jureert tijdens competities in Amerika en Europa. “Het deed enorm veel deugd om van haar les te mogen krijgen. Tijdens mijn verblijf in Texas blijf ik wel in contact met mijn trainsters in België. Ik hou ze op de hoogte van de nieuwe elementen in de dansroutine die ik leer. Via een groepschat hoor ik ook de rest van de twirlingmeisjes”, klinkt Jana enthousiast. “Mijn zus Mara en mijn dansduomaatje Taïsha zijn beiden ook majorette en twirler bij K&V Zedelgem. Wanneer ze me komen bezoeken, kunnen ze ook bij Janice les genieten.”

Na Jana’s eerste training half februari sprongen twee weken later Jana’s sierlijke rolls ook in het oog tijdens het Great Day Twirling Festival, waar ze haar dansroutine van afgelopen seizoen kon uitvoeren. De elegante manier waarop ze haar twirlroutine op de muziek bracht, viel bij de Amerikaanse jury zeer in de smaak.

Het gaat de twirlinggroep van Kunst & Vermaak voor de wind, ook nationaal. Per dubbeldekbus vertrokken de K&V-twirlers zaterdag 11 maart richting Leuven, waar ze in Sportoase meer dan één prijs wegkaapten tijdens de finale van het Belgisch kampioenschap. “Uit alle uithoeken van Vlaanderen toonden majorettes en twirlers die lid zijn van Vlamo (Vlaamse Amateurmuziekorganisatie, red.) het beste van zichzelf met in totaal 157 optredens.

Eerste prijs

K&V-docente Linda Bonte zag de hele dag door optredens van solisten, duo’s, ensembles, teams en groepen, in verschillende disciplines en leeftijdscategorieën.

“Onze K&V-twirlers namen zowel in de reeks ‘Twirling corps junior’ en ‘Team accessoires adult’ de welverdiende eerste prijs mee naar Zedelgem nemen. Ook solisten Renée Deboo (junior) en Taisha Lingier (senior) behaalden respectievelijk een mooie vierde en zesde plaats. Onze Rockstars eindigden vierde in hun categorie. Het Twirling corps senior, met z’n Japans thema, behaalde een mooie derde plaats.”

“Nog altijd blijven nieuwe muzikanten voor onze drumband en de (jeugd)harmonie welkom, net als majorettes en twirlers”, besluit Linda Bonte. (HV)

Meer info via www.kunstenvermaakzedelgem.be.