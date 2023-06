Kuurnse Sara Zeebroek naar Special Olympics Wereldspelen in Berlijn

Sara Zeebroek (20) uit Kuurne is maandag naar Duitsland vertrokken waar ze zal deelnemen aan de Special Olympics Wereldspelen in Berlijn.

Voor Sara is het haar eerste deelname aan de Wereldspelen. Na eerst enkele jaren in basisschool Sint-Pieter in Kuurne school te hebben gelopen, zette Sara haar studies verder in De Kindervriend in Rollegem. Voor het middelbaar trok ze naar de Hoge Kouter in Kortrijk. Haar liefde voor paarden ontdekte Sara op de zorghoeve van ‘De Kindervriend’ in Rollegem toen ze er school liep.

“Ook toen we op reis gingen, waren paarden een echte magneet voor Sara”, vertelt mama Nathalie Van Maris. “Toen we vorig schooljaar de vraag kregen of Sara zich kandidaat wilde stellen om deel te nemen aan de Special Olympics Wereldspelen in Berlijn hebben we haar deze kans niet willen ontnemen gezien ze aan alle gestelde voorwaarden voldeed voor de selecties. Ondertussen deed Sara ook haar voorbereidende proeven op Domein Leiedal waar ze steeds gaat paardrijden.”

Alles voor de Spelen

Sara Zeebroek is een van de vier ruiters die op de Olympics Wereldspelen in Berlijn deelnemen voor ons land. Enkele weken terug schitterde ze ook al tijdens haar deelname aan de Nationale Spelen van de Special Olympics in Mechelen en ze is eveneens te zien in het VTM programma ‘Alles voor de Spelen’. “De eerste keer dat ik op een paard zat, was ik echt bang en begon ik te wenen”, vertelt Sarah. “Mijn begeleidster en mijn mama wisten mij echter te overtuigen om deze schrik aan de kant te plaatsen, waarna ik privélessen ging volgen. Nu zijn paarden mijn beste vrienden!”

Zilveren medaille

Sara zal op de Special Olympics Wereldspelen in Berlijn te zien zijn in verschillende proeven, waaronder de dressuurproef, de English Equitation A en de English Working Trails A. Tijdens haar deelname aan de Specials in Mechelen diende de Kuurnse al een jureringsproef af te leggen voor Berlijn waarbij ze de zilveren medaille in de wacht sleepte. Tevens slaagde Sara er onlangs ook in om haar A-brevet te halen in het paardrijden. (BRU)