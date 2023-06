Kuurnse Oshin Derieuw bokst vrijdag om finaleplaats op Europese Spelen

Oshin Derieuw en Vasile Usturoi stappen vrijdag allebei de boksring in voor hun halve finale op de Europese Spelen in Polen.

Derieuw, die uitkomt in de min 66 kg, kijkt om 14 uur de Hongaarse Anna Luca Hamori in de ogen in de Nowy Targ Arena. Bij winst bokst de West-Vlaamse zaterdagavond (18.30 uur) om goud tegen de Britse Rosie Joy Eccles of de Turkse Busenaz Surmeneli. Bij verlies krijgt ze brons.

Olympische kwalificatie

Tijdens de avondsessie (19u45) neemt Usturoi het om een finaleplaats in de min 57 kg op tegen de Spanjaard Jose Quiles Brotons. Zijn eventuele finale vindt zondagnamiddag plaats (13.45 uur) tegen de Bulgaar Javier Ibanez Diaz of de Zweed Nebil Mahmud Ibrahim.

Met hun olympische kwalificatie voor Parijs hebben Derieuw en Usturoi hun hoofddoel op deze Europese Spelen al bereikt.

Badminton

In het badminton trachten Lianne Tan (BWF 45) en Julien Carraggi (BWF 71) zich rond het middaguur allebei te plaatsen voor de halve finales van het enkeltoernooi. Drievoudig olympiër Tan speelt in Tarnow tegen de Zwitserse Jenjira Stadelmann (BWF 77). Carraggi staat tegenover de Fransman Toma Junior Popov (BWF 28).

Voor Tan en Carraggi is dit tevens een EK en een toernooi waarin ze punten kunnen scoren voor de olympische kwalificatie.

Schermen

Vrijdag komen ook de laatste Belgische schermers in actie. De mannenploeg in het degenschermen neemt deel aan de landencompetitie en treft in de zestiende finale Portugal.

De competitie wordt meegeteld voor de puntenranking richting Parijs 2024. In het individuele toernooi eerder deze week raakte boegbeeld Neisser Loyola niet voorbij de zestiende finales.