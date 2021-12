Kustzoon Moritz Lauwereins is nationaal kampioen 8-Ball en 9-Ball

Café De Blauwe Sluis vind je op de grens van Bredene en Oostende en werd tien jaar lang uitgebaat door Franky Lauwereins. Zoon Moritz Lauwereins (27) leerde er poolbiljarten en als jong lid van Snooker Pool Paris in Oostende pakte hij vier Belgische titels 8-Ball en 9-Ball. In oktober 2021 werd hij al nationaal kampioen 9-Ball in Gent en afgelopen weekend werd hij in Antwerpen nationaal kampioen 8-Ball, zijn zesde nationale titel bij de heren.

Kustzoon Moritz Lauwereins werkt in een chemisch bedrijf in Zedelgem en, met zijn vriendin Dimi woont hij beroepshalve in Torhout. Zijn hart ligt nog altijd in Bredene en Oostende.

“Ik heb mijn jeugd doorgebracht aan de kust, volgde de afdeling handel aan het Ensor Instituut en kon vroeg aan de slag bij Chem-LAB in Zedelgem, waar ik me al opgewerkt heb tot productieleider. Mijn grote passie is poolbiljarten. Ik ben gestart met voetballen bij KWS Oudenburg, heb ook bij KVO gespeeld en na een lastige liesblessure ging ik terug naar Oudenburg. Ondertussen was ik al druk in de weer met poolbiljart. Dankzij de steun van mijn ouders mocht ik deelnemen aan de competitie in de regio en tornooien spelen in binnen- en buitenland, 8-Ball en 9-Ball. Ik was lid van Paris Pool in Oostende en ik werd op 14-jarige leeftijd al West-Vlaams kampioen in Torhout bij de heren. In 2012 werd ik ook Europees jeugdkampioen 8-Ball in het Duitse Brandenburg en twee maanden later pakte ik brons op het WK in Willingen, ook Duitsland”, vertelt hij. “Na mijn studies en enkele nationale titels 8-Ball en 9-Ball, moest ik een keuze maken. Van poolbiljarten kan je in België moeilijk je beroep maken en daarom heb ik de voorkeur gegeven aan een carrière bij Chem-LAB, in combinatie met voetballen, eerst bij KWS Oudenburg en later ook bij SK Eernegem.”

Café Sport

Door een telefoon in 2019 van Sporza, met de vraag om Wesley Sonck te begeleiden en extra biljarttraining te geven voor zijn programma Café Sport, kwam Moritz Lauwereins weer in de ban van het poolbiljarten.

Ik wil me uiteraard ook eens meten met de top van Europa

“Mijn medewerking aan Café Sport was een rijke ervaring en de ‘goesting’ om weer pooltornooien te betwisten, stak opnieuw de kop op. Thuis kon ik een competitiepooltafel plaatsen, zodat ik de mogelijkheid had om elke dag twee tot drie uur te trainen. Mijn niveau steeg en ik was klaar om mij te meten met de Belgische top. In de maand oktober nam ik in Gent deel aan het BK 9-Ball en pakte meteen de titel. Half november nam ik in Italië deel aan de Euro-Tour, een Europese Ranking, waar ik 49ste eindigde. Ook nog in november verloor ik de finale van het BK 10-Ball in Gent. Begin december stond het BK 8-Ball op het programma met 64 topspelers. Ik won de finale tegen John Abiven van PC De Klokke en mag dus terugblikken op een succesvol 2021”, aldus Moritz.

Veel ambitie

“In Poolclub Smoking Q in Torhout ga ik regelmatig trainen. Ik geef er ook les aan jong talent. De volgende uitdaging wordt een open pooltornooi in Gladbach, Duitsland. Ook het 9-Balltornooi van De Klokke, begin februari 2022, staat op mijn programma. Doel is een vaste waarde te worden in België. Ik wil me uiteraard ook eens meten met de top van Europa, zeker met Luca Brecel, die aangekondigd wordt in De Klokke. Voor 2022 zijn er ook zes Euro-Tours gepland: in Slovenië, Oostenrijk, Italië, Bulgarije en Turkije. De ambitie is er. Ik moet er al mijn vakantiedagen voor opofferen, maar ik heb het er voor over, voor mijn grote passie, de poolbiljart!”