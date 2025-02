Kurt Dumarey gooit opnieuw pijltjes bij DC Dartshop Brugge

Kurt Dumarey zijn dartsperiode is tweedelig. Eind de jaren tachtig behoorde hij tot de top in België. Later begon hij opnieuw en maakt hij nu nog deel uit van DC Dartshop Brugge dat het Brugs kampioenschap en de bekerwinst ambieert.

Kurt Dumarey (55) uit Ruddervoorde kon in het verleden in darts een mooi palmares voorleggen. Op zijn achttiende won hij in 1987 de Belgium Open en werd hij negende op de Winwau World Masters. Later in 2019 op de Dortmund Open behaalde hij zilver. Met Mario Vandenbogaerde was er in een koppeltornooi in het Zweedse Malmö een halve finale en winst in Denemarken. Daarna is hij 23 jaar met darts gestopt. “Op mijn 28ste had ik een ernstig ongeval. Ik kwam met mijn voet in een put met bijtende zuren terecht en door de brandwonden had ik jaren veel moeite om op dezelfde plaats recht te staan. Ik ben dan gestopt en had eigenlijk 23 jaar lang geen pijltjes meer in handen. Maar de dochter werd groter, de kinderkamer was niet meer nodig en zo hebben we daar een dartsblok opgehangen. Ik begon weer wat te trainen, maar niet meer zoals in het verleden. Mijn werk als vrachtwagenchauffeur gaat voor en met ouder te worden is het niet zo gemakkelijk.”

Bekerwinst

Het trainen staat bij Kurt dus op een laag pitje. “Ik heb te weinig tijd om dat te doen. Ik vertrek de maandagmorgen en de vrijdag keer ik terug naar huis. Die avond doe ik dan mee in de Brugse competitie met DC Dartshop Brugge. Dat is het enige, want veel weekends en in de zomer nemen we al eens vlug de mobilhome om er op uit te trekken. Veel toernooien en wedstrijden zitten er dan niet meer in. In het verleden was ik daar mentaal ook veel mee bezig. Ik kreeg er zelfs slapeloze nachten van.” Op vrijdagavond gaan gooien is voor Kurt best wel leuk om eens te ontspannen en vooral om onder vrienden te zijn. “Het zou mooi zijn mochten we in de hoogste reeks de Brugse titel, alsook de beker kunnen grijpen. Onze ploeg, DC Dartshop, is al een tijdje samen. Vier jaar geleden ben ik er als laatste van de vijf bijgekomen.” (ACR)