Kurt Deklerck behaalt brons in 8-ball op EK

De 55-jarige Brugse rolstoelpoolspeler Kurt Deklerck heeft op het voorbije Europees kampioenschap in Slovenië brons behaald in het 8-ball-tornooi.

Aan het tornooi namen 21 spelers uit 14 verschillende landen deel. Er werd in drie verschillende pooldisciplines gespeeld: 10-ball, 8-ball en 9-ball. Deklerck begon in Slovenië met 10-ball. Het werd niet wat hij ervan gehoopt had en eindigde op de negende plaats. “Die eerste discipline na twee jaar zonder competitie op het hoogste niveau voelde echt niet goed aan”, vertelt de Bruggeling. “De stress, de sfeer, de omstandigheden overvielen mij een beetje. Na reeds zo’n lange en succesvolle carrière kan dit nog gebeuren.”

Samen met zijn coach, de Engelse mental coach Simon Capon, zocht hij naar verbetering, oplossingen en die werden gevonden in het daaropvolgende tornooi in 8-ball. Met als resultaat een bronzen medaille. Deklerck moest enkel zijn meerdere erkennen in de Zweed Henrik Larsson. Hij verloor in de halve finale met 5-1, maar zijn 22ste medaille op een EK was wel binnen nadat hij eerder zijn kwalificatiewedstrijden won en in de kwartfinales zijn landgenoot David Himpe met 5-2 kon uitschakelen. Om dan uiteindelijk het onderspit te moeten delven tegen de nieuwe Europees kampioen Henrik Larsson.

In het afsluitende tornooi 9-ball eindigde de Bruggeling op de vijfde plaats. “Het is misschien een troost, maar in iedere discipline verloor ik van de persoon die later Europees kampioen werd. Als je zelf de Europese titel wenst, moet je van iedereen kunnen winnen”, vindt Deklerck. “Toch ben ik fier op mijn bronzen plak.”

Zijn volgende afspraak is op 22 maart, dan heeft in The Trickshot in Brugge vanaf 13.00 uur een rolstoel 9-ball-tornooi plaats. (ACR)