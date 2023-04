Kunstschaatsster Félice Tavernier (12) wint het bk: “Ik wil Loena Hendrickx achterna en de wereldtop bereiken”

De 12-jarige Félice Tavernier is in Heist-op-den-Berg Belgisch kampioen kunstschaatsen geworden in de categorie preminiemen. De Kortrijkse studente aan RHIZO Vlaanderen is aangesloten bij Figure Skating Club Kortrijk Spurs.

Félice Tavernier kreeg de smaak ruim vier jaar geleden te pakken. “Ik ben grote fan van Elsa van Arendelle uit de Disney-film Frozen”, opent Félice enthousiast. “Ik kwam in contact met coach Shirley Verhage, en door haar toedoen maakte ik de stap naar mijn huidige club Figure Skating Club Kortrijk Spurs. Al van bij het ontstaan van de club drie jaar geleden ben ik hier met veel enthousiasme actief. Met Sophie Jouini als hoofdcoach en daarnaast nog eens vijf andere (van de 12) coaches met elk hun specifieke kwaliteiten, boekte ik hier al een spectaculaire vooruitgang. Een vijftal keer per jaar waag ik mij dan ook aan een wedstrijd. In het Nederlandse Zoetermeer werd ik eerder dit jaar tweede. Vorige week stond dan het Belgisch Criterium Kunstschaatsen, zeg maar het BK, op mijn programma. Met 34 meisjes streden we voor eremetaal. De drie minuten durende wedstrijd leverde mij de gouden plak op. Uiteraard ben ik hier supertrots op.”

“Mijn grote idool is Loena Hendrickx. Vorig jaar ontmoette ik haar al eens toen ze aanwezig was tijdens onze jaarlijkse show. Ze nam toen ruim de tijd om bij alle schaatsers te gaan. Mijn doel? De wereldtop bereiken. Als dat realistisch is, weet ik nog niet. Maar eerst wil ik zo snel mogelijk naar de A-competitie.”

Millimeterwerk

“Als Félice haar inzet van de laatste maanden doortrekt, kan ze heel wat bereiken in haar sport”, pikt coach Sophie in. “Ze heeft talent en is mentaal heel sterk. Dit is een complete sport waar je over presence, techniek en lenigheid moet beschikken. Kunstschaatsen is millimeterwerk. Wil je het maken, dan is kunnen doorbijten een absolute vereiste.”

“Onze club bestaat nog maar pas drie jaar, waarvan dit nu het tweede échte seizoen is”, gaat voorzitter Karel Devos (44) verder. “We zijn zowel op recreatief als op competitief vlak actief. Ondanks dat het bestaan van de club nog pril is, tellen we al 170 actieve leden. Uniek in België is dat we een samenwerking aangegaan zijn met de Kortrijkse scholengroep Athena, Campus Pottelberg. Momenteel zijn daar zeven leerlingen actief. Die leerlingen krijgen tijdens de schooluren vier extra trainingsuren. Ook zijn we gesprekken gestart met de lagere scholen en een Franstalige school. We werken met 12 gediplomeerde coachen die samen goed zijn voor 13 Belgische titels. Onze schaatsers kunnen hier ook rekenen op een psycholoog, kinesist en diëtist. Er is gigantisch veel potentieel in de ruime regio rond Kortrijk. We hebben een sportief plan uitgeschreven en hebben al drie jaar voorsprong op ons businessplan. Onze ambitie is om de beste club van België te worden”, aldus voorzitter Devos.

‘Broadway on Ice’

“Zaterdag 22 april staat onze ‘Broadway on Ice’-show op de kalender. Een wervelende ijsshow waarbij de ijspiste wordt omgetoverd tot een heus theater die doet denken aan Broadway. Alle 722 tickets zijn al de deur uit. Meer dan 100 schaatsers maken hun opwachting. Het wordt ongetwijfeld onvergetelijk.” (ELD)