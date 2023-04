Kunstschaatsclub Figure Skating Club Kortrijk Spurs brengt wervelende ijsshow

Zaterdag stond Broadway on ice show, de tweede show van kunstschaatsclub Figure Skating Club Kortrijk Spurs op de kalender. Een wervelende ijsshow waarbij de ijspiste wordt omgetoverd tot een heus Broadway theater.

Alle 722 tickets waren in een mum van tijd de deur uit voor 2 anderhalf uur durende shows waarvan het VIP-gedeelte zich op het ijs bevond. Meer dan 100 schaatsers maakten hun opwachting en gaven het beste van zichzelf.

Totaalplaatje

“Alles is vlekkeloos verlopen”, vertelt een tevreden voorzitter Karel Devos. “Het dak ging eraf tijdens deze wervelende voorstelling. Iedereen keerde met een tevreden gevoel huiswaarts. Daar draait het om. Zowel de organisatie, de ouders en de schaatsers mogen terugblikken op een hoogstaand optreden. Het was hardwerken maar het was de moeite. Het is de bedoeling om dit jaarlijks te brengen, ieder jaar een tandje hoger.”

“De voorzitter van de Vlaamse Schaatsunie was een aandachtig toeschouwer en sprak over internationaal niveau. Het verhaal, het totaalplaatje klopte. Bij ons bruist het van het talent, maar iedereen is even belangrijk. Daar waken we over.” (ELD)