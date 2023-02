KRNSO sterk in Gentse ergometerkampioenschappen: zege voor Marlon Colpaert

Vandaag werd het nieuwe roeiseizoen ingezet met de Gentse Ergometerkampioenschappen. De roeisters en roeiers van de Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende hebben zich meteen laten opmerken..

Bij de lichte heren ging de zege naar Marlon Colpaert in 6.14.60, een nieuwe persoonlijke besttijd. Er was een zilveren medaille voor Astrid Francken bij de dames junioren U17/U19. In deze zelfde wedstrijd werden Cato Vanheste 5de, Alixe Nuytten 10de, Jolijn Declercq 12de en Laura Ryckaerts 13de. Bij de heren nam Tim Van Hoornick het onder meer op tegen wereldkampioen Ward Lemmelijn en werd 15de in een knappe 6.25.30. Tibe Peene werd 8ste, Kornèl Baert werd 12de en Lander Onraedt werd 23ste bij de jongens U17/U19. Bij de dames werd Eline Van Loke 8ste en bij de dames U17 (1000 meter) werd Phebe Vermander 14de en Lou Ackein 19de. Meerdere roeiers en roeisters wisten hun persoonlijke besttijd te verbeteren.

De volgende regatta zijn de lange afstand wedstrijden met voorop de Brugge Boat Race op 4 en 5 maart, gevolgd door de Tête de Rivière van Seneffe op 12 maart. (FRO)