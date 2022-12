Kristof Carrette uit Oostkamp kijkt uit naar zijn derde Hel van Kasterlee

Op zijn 36ste verschijnt Kristof Carrette uit Oostkamp dit weekend voor de derde keer aan de start van de Hel van Kasterlee, de befaamde winterduatlon in vaak barre weersomstandigheden over 15 km lopen, 125 km mountainbiken en 30 km lopen. “Ik wil in iets comfortabelere omstandigheden de finish halen.”

Kristof Carrette is beroepsmatig aan de slag als salesmanager in verhuur en verkoop van bekisting bij Construx, een bedrijf met vestigingen in onder meer het West-Vlaamse Roeselare en Hulste. “Een heel drukke job en al zeker geen 9-to-5-baan, waardoor ik me voor mijn sportieve doelen aan een erg strakke planning moet houden. Gelukkig kunnen mijn vrouw Melanie en ik voor de opvang van ons driejarige dochtertje Axelle vaak rekenen op de steun van opa en oma en is mijn vrouw ook heel flexibel. Niet evident voor haar, want ze heeft zelf een heel uitdagende job en is naast mama van Axelle ook mama van twee prachtige kinderen, Mona (11) en Milas (8). Ze zijn supporters van het eerste uur.”

Nood aan structuur

Carrette kan voor zijn trainingen ook rekenen op de hulp van Jesse Van Nieuwenhuyse, sinds jaar en dag zijn coach. “Hij stelt mijn trainingsschema’s op en dat is een vereiste, want ik heb nood aan structuur. Anders zou ik op dagen dat ik wel tijd heb te veel trainen en op dagen dat ik weinig tijd heb niets doen. Dat is niet goed. In de ideale omstandigheden spreid je je trainingen over zoveel mogelijk dagen.” Carrette heeft een verleden in voetbal, atletiek en wielrennen. “In 2014 en 2015 veroverde ik telkens de Belgische titel op de weg bij de nevenbond LWU. Met dank aan mijn explosiviteit. Sprinten was mijn grote wapen.”

“Ik kijk op naar Seppe Odeyn, negenvoudig winnaar in Kasterlee”

Nu, zoveel jaren later, staat de Oostkampnaar aan de start van een veeleisende wedstrijd waarbij explosiviteit net niet van belang is. “Ik weet het”, lacht Carrette. “Maar ik doe de Hel van Kasterlee puur voor de beleving. Koen Demuynck en Filip Vermeersch, ook lid van WTC De Putters, hebben indertijd zoveel epische verhalen over die wedstrijd verteld dat ik er helemaal aan verknocht ben geraakt. En ik kijk op naar negenvoudig winnaar Seppe Odeyn. Ik volg hem op Strava. Ook hij zit soms om vijf uur ‘s ochtends op zijn rollen te trainen. Dat doe ik ook geregeld.”

Samen met neef

Carrette trainde tussen de twaalf en vijftien uur per week om zich op de Hel van Kasterlee voor te bereiden. “Dat is het minimum voor een wedstrijd van die duur, maar meer is echt niet mogelijk. Met mijn vrouw heb ik ook de afspraak om één rustdag per weekend te nemen, of het moet zijn dat ik dan even kort ga lopen. De andere dag voorzie ik dan wel een lange fietsrit van vijf uur of meer. Tijdens de week heb ik elke dag getraind, maximum twee uur.”

Debbie Sanders, die in Brugge opgroeide en ook door Jesse Van Nieuwenhuyse gecoacht wordt, is een van de favorieten bij de dames. (gf) © FOTO TOM VANDENBUSSCHE FOTO TOM VANDENBUSSCHE

Ook de neef van Carrette, Nico Desanghere, neemt zondag deel in Kasterlee. “Nico was vorig jaar in de Hel nog mijn (fiets)begeleider en kreeg de smaak te pakken. Meteen erna heeft hij een mountainbike gekocht en is hij volop beginnen te trainen. En kijk, een jaar later staat hij zelf aan de start van de Hel. Ik kijk op naar zijn ongeziene discipline en zou het geweldig vinden om samen de aankomst te bereiken”, benadrukt Carrette, die zondag worden begeleid door Jeffrey Vandendorpe van voedingssponsor Trisport Pharma. Hij hoopt heelhuids de loodzware opdracht te kunnen voltooien. Bij zijn eerste deelname in 2018 lukte dat niet.

“Na 90 km mountainbiken heb ik door onderkoelingsverschijnselen moeten stoppen. Vorig jaar zag ik ook enorm af, maar haalde ik wel de finish. Alleen was ik zodanig gefrustreerd dat ik tijdens de tweede run stukken heb moeten wandelen dat ik beslist heb om dit jaar opnieuw deel te nemen. Ditmaal wil ik in iets comfortabelere omstandigheden de finish bereiken. Ik ben in twaalf maanden tijd 6 kg afgevallen. Het lopen gaat stukken beter en mijn vermogenswaarden tijdens mijn duurtrainingen op de fiets lagen nooit eerder zo hoog. Mijn explosiviteit mag dan wel volledig verdwenen zijn, ik ben een completere sportman dan toen ik Belgisch kampioen bij de LWU werd”, besluit Carrette.