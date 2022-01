Kristien Oplinus pakt Belgisch record 200 meter indoor: “Meer dan seconde sneller dan vorig record”

De 66-jarige Kristien Oplinus (FLAC Roeselare) is er vorig weekend in geslaagd om het Belgisch record indoor op de 200 meter te verbeteren. Dat gebeurde tijdens de eerste indoormeeting in twee jaar tijd in de Gentse Topsporthal.

“Net voor de eerste lockdown, op 8 maart 2020 om precies te zijn, stond ik op de Belgische kampioenschappen op het hoogste schavotje op de 60 en 200 meter indoor. Daarna waren er geen indoor wedstrijden meer, maar toch ben ik keihard blijven trainen met als doel het Belgisch record te breken in mijn categorie (+65) op de 400 meter outdoor. Dat is me vorig jaar uiteindelijk twee keer in drie maanden tijd gelukt, een eerste keer in juni in mijn eigen thuishaven in Roeselare, een tweede keer eind augustus in Ieper. Ook had ik het Belgisch record op de 300 meter outdoor al beet.”

BK

Je volgende doel was dus nu het Belgisch record breken op de 200 meter indoor? “In Gent heb ik vorig weekend deelgenomen ter voorbereiding op de Belgische kampioenschappen op 6 februari in Louvain La Neuve. Ik had niet direct grootse verwachtingen in de Topsporthal maar uiteindelijk liep ik een perfecte wedstrijd, vertrekkende vanuit mijn geliefkoosde baan 6. Van bij de start liep ik aan de leiding en niemand is me nog kunnen bijbenen. Achteraf kreeg ik te horen dat ik het record, dat op naam stond van Lieve Decrock (33’99) uit Dilbeek, na vijf jaar met meer dan één seconde verbrak (32’77). Ik besef dat veel beter doen op 14 dagen moeilijk zal zijn op het BK, maar ga er toch zeker mijn uiterste best voor doen. Ik ben nu aan mijn 55ste competitieseizoen bezig en heb nog geen zin om ermee te stoppen. Mijn gezondheid is nu nog op en top, waardoor ik tot vijf à zes trainingsdagen per week kan inlassen. Op mijn leeftijd is dit niet meer zo vanzelfsprekend”, besluit Kristien. (SBR)