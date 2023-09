Kris Maerten wil na brons in Menen ook in Eskimoo Triatlon in thuishaven Ieper scoren

Kris Maerten behaalde op de triatlon in Menen in de open race een bronzen medaille in zijn leeftijdsgroep M50. Zondag verschijnt de naar Ieper uitgeweken Poperingenaar aan de start van de Eskimoo Triatlon in zijn thuishaven.

Kris Maerten is 50 jaar en is actief in de bodemsanering. Hij is afkomstig uit Poperinge en woont nu ongeveer 20 jaar in de Kattenstad. “Na een voetbalcarrière nam de liefde voor de fiets de bovenhand. Op een gegeven moment kreeg ik de kans om een jaar lang crawl te leren bij ISWIM”, vertelt Kris. “Van het een kwam het andere en zo ben ik met triatlon begonnen. Sinds de komst van het vernieuwde bestuur ben ik aangesloten bij TDTI (Triatlon Duatlon Team Ieper, red.). Intussen ben ik ook actief in de werkgroep voor de eigen triatlon, op vraag van voorzitter Maarten Durnez.”

In het begin focuste Kris zich vooral op de kwarttriatlon. “Ondertussen ben ik geëvolueerd naar de langere afstanden. Ik doen één à twee halve triatlons per jaar en deed vorig jaar een volledige triatlon in het Spaanse Vitoria Gasteiz. Het was toen 32 graden. Dit jaar nam ik deel in Menen, waar ik derde werd in mijn age group. In juni strandde ik nog op drie seconden van een podium in een Open Lakes-triatlon in de Champagnestreek.”

Zondag komt hij in Ieper aan de start. “Het zou leuk zijn om daar ook een mooie prestatie neer te zetten. Ik heb wel ambitie, maar wil me niet per se vastpinnen op een bepaalde klassering. Aangezien ik ook mee help organiseren, is het niet zo dat ik elk jaar deelneem. Dit keer wil ik de goede lijn van Menen doortrekken. Ik train ongeveer acht à tien uur per week en zondag zal ik op bekend terrein kunnen sporten. Mijn zwemmen is misschien het minste van de drie disciplines. Het fietsen is redelijk goed en lopen is mijn beste onderdeel. Als ik uit het water kom, kan ik aan een inhaalrace beginnen. Als we in de Vestingen zwemmen, dan mik op een tijd van 2 uur à 2 uur 15 minuten. Nadien zal ik nog nakaarten in de bar en helpen opruimen”, aldus Kris, die de passie voor het sporten doorgaf aan zijn kinderen. “Ze zijn actief in het zwemmen, atletiek en voetbal.”

Marathon

Kris heeft later nog een doel met de marathon in Eindhoven. “Op 8 oktober gaan we met een groep van voornamelijk Poperingenaars meelopen voor de Stichting Embrace. Deze stichting is actief in Ethiopië en steunt organisaties die zich inzetten voor veilig onderdak en school voor straatkinderen. Het ligt me nauw aan het hart, want we hebben zelf twee kinderen uit Ethiopië. We verloten een meubel van Extremis. Ik hoop in de buurt van 3 uur en 5 minuten te lopen.” (API)