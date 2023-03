KRB verwelkomt 700 internationale roeiers op Brugge Boat Race

Komend weekend wordt langs het Waggelwater de roeiklassieker Nieuwege-Brugge georganiseerd. Deze lange afstandsregatta voor zowel achtriemen met stuurman als de kleine boottypes staat beter bekend als de Brugge Boat Race en is aan de 28ste editie toe.

Na een ingekort zaterdagprogramma door een plots opstekende storm in 2020 en de annulering door de pandemie in 2021, werd vorig jaar een beperkte editie met enkel Belgische teams georganiseerd. Op zaterdag 4 en zondag 5 maart, verwelkomt de Koninklijke Roeivereniging Brugge (KRB) dit jaar deelnemers uit negen Europese landen om te racen in het unieke wedstrijdprogramma van boord-aan-boord-wedstrijden voor gestuurde achten op zaterdag en lijnwedstrijden voor alle andere boottypes op zondag. “Opvallend is dat er maar één Nederlandse acht is ingeschreven”, merkt Frank Pottie, die als wedstrijdsecretaris wordt bijgestaan door Koen Van Den Haute en Koen Van Canneyt.

Brexit heeft invloed

“De nabije ploegen die normaal komen hebben een wedstrijd in Middelburg. En in Frankrijk is er in Macon een masterkampioenschap.” Vanuit Engeland is de deelname in de achtriemen niet meer vergelijkbaar met het verleden. Daar zit de Brexit voor iets tussen en omdat het duurder en administratief moeilijker is om naar Brugge te komen. “Toch hebben we nog 48 entries uit Engeland en dat is niet slecht”, vindt Pottie. Zaterdag komen in totaal 45 achten aan de start, of 360 roeiers. Vijf boten zijn van de KRB, met dames, gemengde teams, heren masters en junioren. Zondag zijn er nog eens circa 110 boten. Dit zorgt voor een totaal van 700 roeiers over het hele weekend. “Van ons zijn er vier seniores in skiff. Een van hen is Tibo Vyvey, die na zijn medische problemen van vorig jaar, zijn eerste officiële wedstrijd roeit.”

Botenloods

Zaterdag om 16.30 uur wordt aansluitend op de roeiwedstrijden van de Brugge Boat Race Cup de nieuwe botenloods van de KRB officieel en feestelijk ingehuldigd. (ACR)

Info:www.bruggeboatrace.be