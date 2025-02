KRB opent nieuw seizoen met Brugge Boat Race

Zaterdag 1 en zondag 2 maart wordt langs het Waggelwater de roeiklassieker Nieuwege-Brugge georganiseerd. Deze lange afstandsregatta voor zowel achtriemen met stuurman als kleine boottypes is beter bekend als de Brugge Boat Race die aan de 30ste editie toe is.

KR Brugge verwacht een grote vertegenwoordiging uit zes Europese landen. Na het bekende rowers diner op vrijdagavond racen zij op zaterdag boord-aan-boordwedstrijden voor gestuurde achten met start om 12, 14 en 16 uur en lijnwedstrijden voor alle andere boottypes op zondag, om 10.30 en 13.30 uur. Alle races worden geroeid over een afstand van 5 kilometer op het kanaal Oostende-Brugge tussen Nieuwegebrug en het KRB-clubhuis. “Voor de acht met stuurman zijn er drie heats. In totaal komen er 53 boten aan de start. Dat zijn er negen meer dan vorig jaar. Op zondag zijn er 127 boten”, rekent Frank Pottie die samen met Koen Van Canneyt en Koen Van den Haute instaat voor de organisatie. Tibo Vyvey, Niels Van Zandweghe en andere Belgian Sharks zijn niet aanwezig omwille van een stage in het Italiaanse Varese. “In totaal gaan er circa 750 roeizitjes op het water ingenomen worden.”

Franse remonte

Qua Belgische deelname zijn er teams uit 13 verschillende roeiverenigingen ingeschreven. Zo komt er een deelnemer van de Ieperse Roei en Watersport Vereniging. De universiteit uit Hasselt is zelfs goed voor twee boten met telkens acht studenten. “Daarnaast is het opvallend dat Frankrijk een ongelooflijke remonte maakt, van vier naar twaalf teams. Duitsland laat dan weer elf teams het water op en Nederland en het UK elk vijf, met daarnaast drie Italiaanse teams”, vult Pottie aan. “Binnen de KR Brugge zijn er vijf achten met stuurman: 1 juniores, 2 heren Master, 1 dames Master en 1 gemengde Master boot. Zij hebben opnieuw weken aan een stuk voor getraind.” Bij de KR Brugge hopen ze overigens dat de nieuwe steiger in aanleg dat weekend voor een deel in gebruik kan worden genomen. (ACR)

