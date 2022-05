Krachtbalkampioen tweede nationale: “Supporters maakten onze droom waar”

Nadat de damesteams uit eerste nationale, eerste beloften, eerste landelijke en de heren uit regionale kampioen werden, was het de beurt aan het team uit tweede nationale om de titel te vieren.

Van een boerenjaar gesproken voor de krachtbalclub met stamnummer één. Een trotse kapitein en voorzitter Bart Rosseel (46) steekt van wal: “Vorige week konden we al kampioen spelen op Koekelare, maar we kwamen nooit in ons spel en dat resulteerde in een gelijkspel.”

“Tegen rechtstreeks concurrent Male speelden we zo op de slotspeeldag voor de titel en dat voor eigen volk. We zijn onder een mooi zonnetje goed gestart, nooit in paniek geraakt en we konden na een zenuwslopende eerste helft het laken naar ons toe trekken.”

Eerste keer

“Proficiat ook aan de mannen van Male die het ons knap lastig gemaakt hebben. Deze titel is meteen een unicum in onze club, want we speelden nog nooit kampioen in de tweede afdeling. Voor mij is deze titel nog zo mooi omdat ik voor het eerste jaar met mijn 18-jarige zoon Bjarni kon samenspelen.”

“En wat een seizoen hebben we beleefd! Ons supporterslegioen volgde ons overal en met ons gekend lijflied oaltegoare, oaltegoare Sint-Michiels konden we de titel binnenhalen. Ondanks het dipje dat we door kwetsuren kregen, hebben we met onze mix van jongere en meer ervaren spelers toch ons doel bereikt.”

“En ja, na het uit de hand gelopen feestje voel je toch dat je iets ouder wordt”, aldus de trotse voorzitter.

(JV)